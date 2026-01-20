Karaman'da korkunç kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var

Karaman'da dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen olayda, İ.Y. (36) idaresindeki otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ş.Ö.'nün kullandığı otomobil, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi. Kazada sürücü İ.Y. hafif yaralanırken, eşi Fatma Yılmaz (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fatma Y.'ye olay yerinde ve ambulans içerisinde kalp masajı yaptı. Yaralı karı koca, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra diğer otomobilin sürücüsü Ş.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.