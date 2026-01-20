Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Basketbolun efsane isimleri arasından yer alan Shaquille O'Neal'i konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü basketbolcuyla fotoğraflarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

LA Lakers'ta oynadığı dönemde dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen 2,16'lık dev basketbolcu Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Zetinburnu'ndaki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

BASKETBOL TOPU İMZALAYARAK POZ VERDİLER

İkilinin samimi anları dikkat çekerken paylaşılan fotoğraflarda bir topu imzaladıkları anlar yer aldı.

İşte sosyal medya hesabından paylaşılan o fotoğraf: