SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖL (açık lise) sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları son dakika açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre açık lise 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor. AÖL sınav sonuçları ekranı aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Bakanlık sınav sonuçlarını basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. Sınav sonuçları duyurusu geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreleriyle beraber sonuç ekranına gidebilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra 5 gün içerisinde itiraz süreci tamamlanacak. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav sonucu sayfası…

AÖL (açık lise) sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 11:39

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları aynı gün paylaşılacak. Türkiye genelinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreyle birlikte giriş yapılabilecek. AÖL sınav sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. Açık lise sınavları değerlendirilirken, yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için süreci başlayacak. Başarısız olan öğrenciler ikinci dönem sınavlarında derslerini vermeye çalışacak. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan o açıklama…

AÖL SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açııklandı. Adaylar sınav sonuçlarını aol..gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirler.

AÖL (açık lise) sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ulaştırılmayacak. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

AÖL sınavlarına katılan adaylar telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla sorgulama işlemi yapabilecek. AÖL sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

Şifresini unutan adaylar, “Şifremi unuttum” seçeneği veya e-Devlet giriş seçeneğiyle beraberde sonuç ekranına giriş yapabilirler.

DUYURULAR KISMINDAN VE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınav sonuçları duyurusu aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar, duyurular kısmını takip ederek sınav sonuçlarına ilişkin son bilgileri buradan öğrenebilirler. Sınav sonuç ekranına güvenlik kodu, öğrenci numarası ve kimlik numarası ile şifreyle giriş yapılabilecek.

AÖL SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Açık lise sınav sonuçları paylaşıldıktan sonra öğrenciler, 5 (beş) takvimi günü içerisinde sonuçların incelenmesi için itirazda bulunabilecek. AÖL sınav sonuçları itirazları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak yapılacak. İtiraz başvuruları ise eitiraz.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL (açık lise) sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?
TGRT Haber
