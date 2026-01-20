Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Arama Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Bilal Kara yeniden DEİK Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Seçimli Olağan Genel Kurulu,'nda yapılan seçimler sonucunda Sante Plus Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Kara, Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

20.01.2026
20.01.2026
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türk iş dünyasının küresel ölçekteki temsil kapasitesini ve ticari diplomasi vizyonunu güçlendiren geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda, Sante Plus Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Kara, Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Bilal Kara yeniden DEİK Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı seçildi

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Kara, bu seçimin yalnızca bir görev devamlılığı değil; Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha güçlü, sürdürülebilir ve stratejik bir zemine taşınması yönündeki kararlılığın da bir göstergesi olduğunu ifade etti. Seçilen tüm iş konseyi başkanlarını tebrik eden Kara, DEİK’in iş dünyası adına yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Dr. Bilal Kara açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “DEİK Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ülkemiz ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkileri yalnızca ticaret boyutunda değil; , sağlık turizmi, sanayi iş birlikleri ve karşılıklı güven temelinde daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ticari diplomasi, iki dost ve kardeş ülke arasındaki bağları güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Yeni dönemde iş dünyalarımız arasında daha kalıcı ve somut iş birliklerine odaklanacağız.”

Bilal Kara yeniden DEİK Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı seçildi

Yeni dönemde Türkiye–Kuzey Makedonya İş Konseyi’nin; karşılıklı ticaret hacminin artırılması, Türk yatırımcıların Kuzey Makedonya’daki faaliyetlerinin desteklenmesi, ortak projelerin teşvik edilmesi ve iki ülke özel sektörü arasında doğrudan temasların güçlendirilmesi yönünde daha aktif bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Bilal Kara liderliğinde Konsey’in, ’da Türkiye’nin ekonomik ve ticari etkinliğine katkı sunmayı sürdürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#iş birliği
#yatırım
#deik
#balkanlar
#Ekonomik İlişkiler
#Ticari Diplomasi
#Türkiye-kuzey Makedonya İş Konseyi
#Ekonomi
