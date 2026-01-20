Menü Kapat
Ev alacaklar için kritik eşik! Faiz kararı öncesi konut kredisi hesapları değişti: Bu tarihi bekleyen 254 bin lira az ödeyecek

Ocak 20, 2026 10:40
konut kredisi faizi

Milyonlarca kişinin gözü Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Politika faizinde beklenen indirim, konut kredisi cephesinde yeni bir dönemi başlatabilir. Peki, faiz indirimi tabelalara nasıl yansıyacak?
 

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı

Milyonlarca kişinin gözü Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Politika faizinde beklenen indirim, konut kredisi cephesinde yeni bir dönemi başlatabilir. Peki, faiz indirimi tabelalara nasıl yansıyacak?
 

politika faizi

Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini 100 ile 200 baz puan arasında bir indirimle %36 bandına çekmesi bekleniyor. Şu an piyasada en düşük konut kredisi faiz oranı %2,49 seviyesinde bulunuyor. Politika faizindeki düşüşün banka maliyetlerini gevşetmesiyle birlikte kredi oranlarında şu değişimler öngörülüyor:

 

konut kredisi faizleri

İyimser Senaryo: Merkez Bankası’ndan gelecek güçlü bir indirimle konut kredisi faizleri %2,20 - %2,30 seviyelerine çekilebilir.
 

faiz

Temkinli Senaryo: İndirimin sınırlı kalması durumunda faizlerin %2,40 civarında dengelenmesi bekleniyor.
 

6
1 milyon TL kredi için yeni ödeme planı

1 milyon TL kredi için yeni ödeme planı

Hisse.net'te yer alan habere göre olası bir faiz indirimi size nasıl yansıyacak?

Durum               Faiz Oranı    Aylık Taksit    Toplam Geri Ödeme

Bugün (Mevcut)    %2,49    26.273 TL    3.152.760 TL

İndirim Sonrası (Olası)    %2,25    24.150 TL 2.898.000 TL
 

KONUT KREDİSİ FAİZİ

254 BİN LİRA AZ ÖDEYECEKLER

Faiz oranındaki 0,24 puanlık bir düşüş; aylık taksitte 2.123 TL, toplam ödemede ise 254.760 TL tutarında bir tasarruf sağlıyor.
 

Gayrimenkul uzmanları

Gayrimenkul uzmanları, faizlerin düşmesinin alım iştahını artıracağını belirtirken önemli bir uyarıda bulunuyor: "Faizlerin düşmesiyle birlikte konut talebi artacağı için ev fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanabilir. Faiz avantajından yararlanmak isteyenlerin, fiyat artışlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor"
 

9
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Peki şu an 1 milyon lira konut kredisi çeken bir tüketici ne kadar geri ödeme yapacak ve faiz ödeyecek?

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,49
Toplam Ödeme: 3.170.344 TL
Aylık Taksit: 26.273 TL
 

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.408.884 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
 

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.373.492 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
 

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,65
Toplam Ödeme: 3.365.828 TL
Aylık Taksit: 27.701 TL

 

İş Bankası – Ev Kredisi Kampanyası

İş Bankası – Ev Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
 

Halkbank – Konut Kredisi

Halkbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
 

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %3,29
Toplam Ödeme: 4.047.236 TL
Aylık Taksit: 33.591 TL
 

ING – Konut Kredisi

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54
Toplam Ödeme: 4.331.265 TL
Aylık Taksit: 35.953 TL
 

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %2,81
Toplam Ödeme: 3.515.321 TL
Aylık Taksit: 29.148 TL
 

TEB – Konut Kredisi

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.762 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
 

QNB – Konut Kredisi

QNB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,64
Toplam Ödeme: 3.329.624 TL
Aylık Taksit: 27.611 TL
 

Şekerbank – Konut Kredisi

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 TL
Aylık Taksit: 36.334 TL
 

ICBC Turkey – Konut Kredisi

ICBC Turkey – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,42
Toplam Ödeme: 4.195.420 TL
Aylık Taksit: 34.816 TL

