Ev alacaklar için kritik eşik! Faiz kararı öncesi konut kredisi hesapları değişti: Bu tarihi bekleyen 254 bin lira az ödeyecek

Milyonlarca kişinin gözü Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Politika faizinde beklenen indirim, konut kredisi cephesinde yeni bir dönemi başlatabilir. Peki, faiz indirimi tabelalara nasıl yansıyacak?
Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini 100 ile 200 baz puan arasında bir indirimle %36 bandına çekmesi bekleniyor. Şu an piyasada en düşük konut kredisi faiz oranı %2,49 seviyesinde bulunuyor. Politika faizindeki düşüşün banka maliyetlerini gevşetmesiyle birlikte kredi oranlarında şu değişimler öngörülüyor:
İyimser Senaryo: Merkez Bankası’ndan gelecek güçlü bir indirimle konut kredisi faizleri %2,20 - %2,30 seviyelerine çekilebilir.
Temkinli Senaryo: İndirimin sınırlı kalması durumunda faizlerin %2,40 civarında dengelenmesi bekleniyor.
Hisse.net'te yer alan habere göre olası bir faiz indirimi size nasıl yansıyacak?
Durum Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme
Bugün (Mevcut) %2,49 26.273 TL 3.152.760 TL
İndirim Sonrası (Olası) %2,25 24.150 TL 2.898.000 TL
Faiz oranındaki 0,24 puanlık bir düşüş; aylık taksitte 2.123 TL, toplam ödemede ise 254.760 TL tutarında bir tasarruf sağlıyor.
Gayrimenkul uzmanları, faizlerin düşmesinin alım iştahını artıracağını belirtirken önemli bir uyarıda bulunuyor: "Faizlerin düşmesiyle birlikte konut talebi artacağı için ev fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanabilir. Faiz avantajından yararlanmak isteyenlerin, fiyat artışlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor"
Peki şu an 1 milyon lira konut kredisi çeken bir tüketici ne kadar geri ödeme yapacak ve faiz ödeyecek?
Faiz Oranı: %2,49
Toplam Ödeme: 3.170.344 TL
Aylık Taksit: 26.273 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.408.884 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Kâr Payı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.373.492 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Faiz Oranı: %2,65
Toplam Ödeme: 3.365.828 TL
Aylık Taksit: 27.701 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Kâr Payı: %3,29
Toplam Ödeme: 4.047.236 TL
Aylık Taksit: 33.591 TL
Faiz Oranı: %3,54
Toplam Ödeme: 4.331.265 TL
Aylık Taksit: 35.953 TL
Kâr Payı: %2,81
Toplam Ödeme: 3.515.321 TL
Aylık Taksit: 29.148 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.762 TL
Aylık Taksit: 28.061 TL
Faiz Oranı: %2,64
Toplam Ödeme: 3.329.624 TL
Aylık Taksit: 27.611 TL
Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 TL
Aylık Taksit: 36.334 TL
Faiz Oranı: %3,42
Toplam Ödeme: 4.195.420 TL
Aylık Taksit: 34.816 TL