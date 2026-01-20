Ev alacaklar için kritik eşik! Faiz kararı öncesi konut kredisi hesapları değişti: Bu tarihi bekleyen 254 bin lira az ödeyecek

Peki şu an 1 milyon lira konut kredisi çeken bir tüketici ne kadar geri ödeme yapacak ve faiz ödeyecek?

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,49

Toplam Ödeme: 3.170.344 TL

Aylık Taksit: 26.273 TL

