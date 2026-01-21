Menü Kapat
Dünya
İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

İspanya, Kurtuba kentinde 42 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının ardından yeni bir kazayla sarsıldı. Barselona kentindeki bir banliyö treni, rayların üzerine düşen istinat duvarına çarptı. Kazada ölü ve yaralıların öldürüldüğü bitti.

İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var
'nın güneyindeki Kurtuba kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından benzer bir kaza da ülkenin doğusundan geldi. bölgesindeki Barselona kentinde seyir halindeki banliyö treni, raylara düşen istinat duvarına çarptı.

MAKİNİST ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan basına yapılan açıklamada, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyir halinde olan bir trenin, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarpması sonucu makinistin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

EKİPLER SEFERBER OLDU

112 Acil Yardım hattına olayla ilgili 28 çağrı geldiği bilgisi paylaşıldı. Katalonya özerk yönetim hükümetinden bazı yetkililerin, ambulansların ve itfaiyenin olay yerine gittiği açıklandı.

İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

AYNI GÜNDE İKİNCİ TREN KAZASI

Ayrıca yetkililer, Katalonya genelinde şiddetli yağışların olduğunu ve gün içerisinde ikinci tren kazasının yaşandığını duyurdu.

Barselona'daki 1 numaralı banliyö hattındaki diğer bir trenin Maçanet Massanes ile Tordera arasında raylara düşen bir kaya parçasına çarptığı, 10 kişinin olduğu trende yaralanan olmadığı kaydedildi.

İLK FACİADA 42 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Öte yandan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 39'unun tedavisine hastanede devam ediliyor.

İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay
İspanya'da hızlı trenler raydan çıktı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
