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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:13

Bakan Göktaş'tan net mesaj: "Hayata geçirdiğimiz politikaları bir güvenceye dönüştüreceğiz"

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Danışmanlığı Hizmetleri Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Bakan Göktaş'tan net mesaj:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:13

, Aile Danışmanlığı Hizmetleri Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Aile danışmanlığı hizmetlerinin ailelerin yaşadıkları güçlükleri aşmalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine destek olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş'tan net mesaj: "Hayata geçirdiğimiz politikaları bir güvenceye dönüştüreceğiz"

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Danışmanlığı Hizmetleri Çalıştayı'nda yaptığı açıklamalarda aile danışmanlığı hizmetlerinin ailelerin güçlükleri aşmasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine destek olduğunu belirtti.
Bakan Göktaş, aile danışmanlığı hizmetlerinin ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine, iletişim ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine destek olduğunu ifade etti.
Aile mobili uygulaması ile iki milyonu aşkın kullanıcıya anne baba olma yolculuğunda rehberlik edildiği belirtildi.
Aile enstitüsü aracılığıyla politikaların bilimsel verilerle güçlendirildiği aktarıldı.
Anne ve babaların en zor anlarda bile çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesi ve karşılayabilmesi için destek sağlanacağı vurgulandı.
Aile ve nüfus on yılında hayata geçirilen politikaların ülkenin dört bir yanında her ailenin hissedeceği bir güvenceye dönüştürüleceği dile getirildi.
Aile danışmanlığının temel amacının, ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi ve ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesi olduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

"İKİ MİLYONU AŞKIN KULLANICIYA ANNE BABA OLMA YOLCULUĞUNDA REHBERLİK EDİYORUZ"

Bakan Göktaş'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün ilk öğretmenim aile mobili uygulamamızda iki milyonu aşkın kullanıcıya anne baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Aile enstitümüzde de politikalarımızı bilimsel verilerle daha da güçlendiriyoruz.

En zor anlarda bile anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. Aile ve nüfus on yılında da hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz.

"HER AİLENİN HAYATINDA ZORLU DÖNEMLER OLABİLİR..."

Her ailenin hayatında zorlu dönemler olabilir. Bu durumda önemli olan sorunların sağduyulu ele alınması, çatışmadan uzak bir şekilde çözümün aranmasıdır. Çünkü özellikle çocuklar açısından belirleyici olan çoğu zaman süreci nasıl yönetildiğidir. İşte aile danışmanlığı hizmetlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Danışmanlarımız ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor. İletişim ve baş etme becerilerini güçlendiriyor. Eşlere kararlarını sakin bir zeminde gözden geçirme imkanı da sunuyor. Ve her koşulda çocukların üzerindeki yükünü hafifletmeyi önceliyor. Bizim hedefimiz ailelerimizin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi, ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesidir."

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ETİKETLER
#Aile Enstitüsü
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile Danışmanlığı
#Aile Danışmanlığı Hizmetleri Çalıştayı
#Aile Mobili Uygulaması
#Gündem
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