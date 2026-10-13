Bakan Göktaş'tan net mesaj: "Hayata geçirdiğimiz politikaları bir güvenceye dönüştüreceğiz"

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Danışmanlığı Hizmetleri Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Aile danışmanlığı hizmetlerinin ailelerin yaşadıkları güçlükleri aşmalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine destek olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz" dedi.
Bakan Göktaş'ın konuşmasından satır başları:
"Bugün ilk öğretmenim aile mobili uygulamamızda iki milyonu aşkın kullanıcıya anne baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Aile enstitümüzde de politikalarımızı bilimsel verilerle daha da güçlendiriyoruz.
En zor anlarda bile anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. Aile ve nüfus on yılında da hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz.
Her ailenin hayatında zorlu dönemler olabilir. Bu durumda önemli olan sorunların sağduyulu ele alınması, çatışmadan uzak bir şekilde çözümün aranmasıdır. Çünkü özellikle çocuklar açısından belirleyici olan çoğu zaman süreci nasıl yönetildiğidir. İşte aile danışmanlığı hizmetlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Danışmanlarımız ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor. İletişim ve baş etme becerilerini güçlendiriyor. Eşlere kararlarını sakin bir zeminde gözden geçirme imkanı da sunuyor. Ve her koşulda çocukların üzerindeki yükünü hafifletmeyi önceliyor. Bizim hedefimiz ailelerimizin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi, ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesidir."