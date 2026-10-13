Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuki Süreçlerde Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten anne babalara mesaj: "Hiçbir çocuk büyüklerin taşıdığı sorumlulukları sırtlamamalıdır" Bakan Gürlek, Anayasa'nın 41. maddesi doğrultusunda ailenin ve çocukların korunmasının önemine dikkat çekerek boşanma süreçlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ve çocuğun üstün yararının gözetilmesine vurgu yaptı. Anayasa'nın 41. maddesi devlete ailenin, özellikle de anne ve çocukların korunmasına ilişkin koruyucu, destekleyici ve önleyici mekanizmalar geliştirme sorumluluğu yüklemektedir. Boşanma süreci sadece hukuki bir sonlanma olmayıp ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan ve çocukların yaşamını etkileyen bir süreçtir. Ebeveynler arasındaki yoğun çatışmalar ve çocukların anne-baba arasında tercih yapmaya zorlanması, çocuklarda kaygı, korku, güvensizlik ve sosyal zorluklara yol açabilmektedir. Bir çocuğun asla yetişkinlerin çözemediği uyuşmazlıkların tarafı veya yük taşıyıcısı olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Öncelikli hedefler arasında çocuğun üstün yararını esas almak, çocukların görüşlerine değer vermek ve ebeveynleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek yer almaktadır.

Boşanma süreçlerinde çocukların üstün yararının korunması gerektiğini belirten Bakan Gürlek “Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır” dedi.

Boşanmanın yalnızca iki yetişkin arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesi olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, sürecin ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ebeveynlik ilişkilerini, çocukların günlük yaşamını ve aile bireylerinin geleceğe yönelik beklentilerini etkilediğini belirtti

Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları:

"Aile ilişkilerinin niteliği yalnızca aile bireylerinin hayatını değil, toplumun dayanışma kapasitesini ve gelecek kuşakların iyilik halini de doğrudan etkilemektedir. Anayasamızın 41. maddesi tam olarak bunu ifade etmektedir. Anayasamız bu maddeyle ailenin korunması ve özellikle anne ve çocukların korunmasına ilişkin devletimize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu yaklaşım aileye ilişkin politikalarımızın hukuki temelini oluşturmakta bizlere koruyucu, destekleyici ve önleyici mekanizmaları birlikte geliştirme ödevi vermektedir.

Boşanma yalnızca iki yetişkin arasında hukuki ilişkinin sona erdirilmesi değildir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan ebeveynlik ilişkilerini, çocukların günlük yaşamını ve aile bireylerinin geleceğe ilişkilerini, beklentilerini etkileyen bir süreçtir. Bizim için esas olan insan onurunun, bireylerin güvenliğinin, hakların ve çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Bütün çabamız aile ilişkilerinin yeniden şekillendiği bu hassas dönemlerde çocuklarımızın kendilerini güvende hissedebilmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktadır.

BOŞANMA SÜREÇLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Boşanma süreçlerinde ebeveynler arasında yoğun çatışmalar çocukların kaygı, korku ve güvensizlik yaşamalarına, okul ve sosyal hayatlarında güçlükle karşılaşmalarına maalesef neden olabilmektedir. Özellikle çocukların anne ve babaları arasında tercih yapmaya zorlanması onları yetişkinlerin uyuşmazlığının bir parçası haline getirmektedir.

"BİR ÇOCUK ASLA YETİŞKİNLERİN ÇÖZEMEDİĞİ ANLAŞMAZLIKLARIN YÜKÜNÜ TAŞIMAMALIDIR"

Hiçbir çocuk anne ve babası arasındaki uyuşmazlığın tarafı olmak zorunda bırakılamaz. Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır. Büyüklerin kör düğümünü çocukların narin parmaklarına bırakmamalıyız. Çocukların üstün yararını esas alan onların görüşlerine gelişim düzeylerine uygun biçimde değer vermek, güvenliklerini önleyecek ebeveynleriyle sağlıklı ilişkiler kuranları desteklemek ve yaşadıkları sürecin etkilerini bütüncül biçimde değerlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır"