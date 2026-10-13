Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Yusuf Kuzu için taziye mesajı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

"RABBİM MEKÂNINI CENNET, MAKAMINI ÂLİ EYLESİN"

Bakan Gürlek mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanımız Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin"

https://x.com/abakingurlek/status/2109936107035267479