Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Yusuf Kuzu için taziye mesajı

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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanımız Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin"