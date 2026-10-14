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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:26

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Bir dönemin sevilen dizisi Çiçek Taksi’nde Abuzer karakterine hayat veren Selim Erdoğan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:26

Türk televizyonlarının bir dönemine damga vuran Çiçek Taksi dizisi, yıllar geçse de oyuncularıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Abuzer karakterini oynayan Selim Erdoğan, son haliyle yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar önce ekrana gelen yapımda sergilediği performansla hafızalara kazınan oyuncunun değişimi dikkat çekti. 

HABERİN ÖZETİ

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çiçek Taksi dizisinde durağın çaycısı Abuzer Edalı karakterini canlandıran 54 yaşındaki oyuncu Selim Erdoğan, son hâliyle yeniden gündeme geldi.
1995 yılında başlayan Çiçek Taksi dizisinin kadrosunda 1996 yılından itibaren yer alan Selim Erdoğan, Abuzer Edalı karakterini canlandırmıştı.
İstanbul'daki bir taksi durağını merkezine alan Çiçek Taksi'nin ekran yolculuğuna başlamasının üzerinden yaklaşık 31 yıl geçti.
Bugün 54 yaşında olan oyuncu Selim Erdoğan, son yıllarda İnci Taneleri dizisinde Reyyaz karakterine hayat verdi.
Oyuncunun aradan geçen yıllara rağmen sergilediği son hâli dikkat çekti ve merak konusu oldu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÇİÇEK TAKSİ’NİN ABUZER’İ SELİM ERDOĞAN’IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bir dönemin sevilen dizisi Çiçek Taksi'nde Abuzer karakterine hayat veren Selim Erdoğan, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun son hâli dikkat çekti. 

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Çiçek Taksi, 1995 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yıllar boyunca izleyicilerin karşısına çıkan yapımlar arasında yer aldı. İstanbul’daki bir taksi durağını merkezine alan dizi, taksicilerin iş hayatlarını, aile ilişkilerini ve müşterileriyle yaşadıkları olayları konu edindi. Komedi ve dramı bir araya getiren yapım, kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Dizide Selim Erdoğan, Abuzer Edalı karakterine hayat verdi. Taksi durağının çaycısı Abuzer olarak ekrana gelen oyuncu, 1996 yılından itibaren yapımın kadrosunda yer aldı. Durağın günlük yaşamında yaşanan olayların bir parçası olan Abuzer, dizinin akılda kalan karakterleri arasında bulundu. Aradan geçen yılların ardından Çiçek Taksi oyuncularının yeniden merak edilmesiyle Selim Erdoğan da gündeme geldi.

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

İŞTE ÇİÇEK TAKSİ’NİN ABUZER’İ SELİM ERDOĞAN’IN ŞİMDİKİ HALİ

Çiçek Taksi dizisinin ekran yolculuğuna başlamasının üzerinden yaklaşık 31 yıl geçti. Dizide Abuzer Edalı karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Selim Erdoğan, aradan geçen yıllara rağmen rolüyle hatırlanan isimler arasında yer alıyor. İstanbul’daki bir taksi durağında yaşanan olayları konu alan yapım, komedi ve dramı bir araya getirerek dönemin sevilen dizileri arasına girmişti.

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

Oyunculuk kariyerini farklı yapımlarla sürdüren Selim Erdoğan, son yıllarda da ekranlarda yer aldı. Oyuncu, İnci Taneleri dizisinde Reyyaz karakterine hayat verdi. 

Çiçek Taksi’nin Abuzer’i Selim Erdoğan’ı görenler şaşkın! Yıllar ona uğramamış

1995 yılında ekran yolculuğuna başlayan Çiçek Taksi dizisinin üzerinden yaklaşık 31 yıl geçti. Dizide Abuzer Edalı karakteriyle hafızalara kazınan Selim Erdoğan, bugün 54 yaşında. Aradan geçen yıllara rağmen oyuncunun son hâli, “Yıllar ona uğramamış” yorumlarını beraberinde getiriyor. Erdoğan, son yıllarda İnci Taneleri dizisinde Reyyaz karakteriyle de izleyici karşısına çıktı.

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