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Magazin
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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:19

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin sevilen dizisi Dudaktan Kalbe’de Burak Hakkı’nın kızını oynayan küçük Melek büyüdü. Dizideki çocuk oyuncu Leylifer Kızgınyürek’in yıllar sonraki hâli görenleri şaşırttı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:19

2007-2009 yılları arasında ekrana gelen Dudaktan Kalbe dizisi, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Hüseyin Kenan karakterine hayat veren Burak Hakkı’nın kızı Melek’i oynayan Leylifer Kızgınyürek de büyüyerek yeniden gündeme geldi. Küçük yaşta kamera karşısına geçen oyuncunun son hâli merak konusu olurken Burak Hakkı’nın İstanbul’dan uzaklaşıp ’de sürdürdüğü yaşamı da dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
2007-2009 yılları arasında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde rol alan Leylifer Kızgınyürek’in son hali ile Burak Hakkı’nın Çanakkale’deki yeni yaşamı gündeme geldi.
Dizide Hüseyin Kenan'ın kızı Melek'i canlandıran Leylifer Kızgınyürek, aradan geçen yılların ardından büyümüş haliyle dikkat çekti.
Genç oyuncu Leylifer Kızgınyürek İngilizce ve İspanyolca eğitimi alırken, üniversiteyi Amerika'da okumayı planlıyor ve oyunculuğa devam etmek istiyor.
Dizide Hüseyin Kenan karakterini oynayan Burak Hakkı, İstanbul'dan uzaklaşarak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'ne yerleşti.
Burak Hakkı, yaklaşık 300 bin dolar değerinde olan 35 bin metrekarelik arazisine bir villa yaptırarak çiftlik kurdu ve sebze-meyve üretimiyle ilgilenmeye başladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

DUDAKTAN KALBE’NİN KÜÇÜK MELEK’İ LEYLİFER KIZGINYÜREK BÜYÜDÜ

2007-2009 yılları arasında ekrana gelen Dudaktan Kalbe dizisinde Melek karakterini canlandıran Leylifer Kızgınyürek, çocuk yaşta rol aldığı yapımla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Dizide Burak Hakkı’nın hayat verdiği Hüseyin Kenan karakterinin kızını oynayan Kızgınyürek, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Küçük Melek’in büyümüş hâli merak konusu olurken diziyi o dönemde takip edenler de oyuncunun yıllar içindeki değişimine ilgi gösterdi.

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Dudaktan Kalbe dizisinde küçük Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Leylifer Kızgınyürek’in yıllar içindeki değişimi yeniden gündeme geldi. Dizinin yayınlandığı dönemde çocuk yaşta olan oyuncu, aradan geçen yıllarla birlikte büyüdü. Dönemin sevilen yapımlarından birinde rol alan Kızgınyürek, diziyi hatırlayan izleyicilerin de merak ettiği isimlerden biri oldu.

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

LEYLİFER KIZGINYÜREK’İN SON HALİ MERAK KONUSU OLDU

Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı’nın kızı Melek karakterini oynayan Leylifer Kızgınyürek, aradan geçen yıllarda büyüdü. ’ın haberine göre genç oyuncu, İngilizce ve İspanyolca eğitimi alıyor. Üniversite eğitimini Amerika’da sürdürmeyi planladığı belirtilen Kızgınyürek, oyunculuk kariyerine devam etmek de istiyor.

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuk yaşta rol aldığı diziyle tanınan Leylifer Kızgınyürek’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada da ilgi gördü. Küçük Melek’in büyümüş hâli, Dudaktan Kalbe dizisini hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti.

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

BURAK HAKKI’NIN ŞİMDİKİ HAYATI MERAK EDİLDİ

Öte yandan, Dudaktan Kalbe dizisinde Hüseyin Kenan karakterine hayat veren Burak Hakkı’nın güncel yaşamı da merak ediliyor. Uzun yıllar boyunca rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren oyuncunun şimdilerde neler yaptığı ve hayatını nasıl sürdürdüğü araştırılıyor.

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Sabah’ın haberine göre Burak Hakkı, İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Çanakkale’ye yerleşti. Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’nde 35 bin metrekarelik bir arazi satın alan oyuncu, burada kendisine bir çiftlik kurdu. 

Dudaktan Kalbe’nin küçük Melek’i büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı

Yaklaşık 300 bin dolar değerinde olduğu belirtilen araziye bir villa da yaptıran Hakkı, Saros Körfezi’ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimiyle ilgileniyor. Oyuncunun şehir hayatından uzak, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamı da dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#sabah
#burak hakkı
#Çanakkale
#Dudaktan Kalbe
#Leylifer Kızgınyürek
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