90’lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran Oya-Bora ikilisi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönemin en sevilen şarkılarına imza atan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İkilinin yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri dikkat çekerken hayranları, Oya-Bora’nın son hâlini ve müzik kariyerindeki son gelişmeleri araştırmaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gözlerden uzak yaşıyorlardı! 90’lı Yılların unutulmaz ikilisi Oya-Bora’nın son görüntüleri ortaya çıktı 90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Oya Küçümen ile Bora Ebeoğlu ikilisi, yıllar sonraki görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Kariyerlerine 1980'li yıllarda Grup Denk adıyla başlayan ikili, Eurovision Türkiye elemelerinde yarıştı ve Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda ödül kazandı. 1992'de Seni Bana Yazmışlar, 1995'te Saraylı ve 1997'de Aşk, İhanet, Vs. albümlerini yayımladılar. Oya Küçümen seslendirme sanatçılığı ve çocuk müzik projelerine yönelirken, Bora Ebeoğlu İncesaz grubunda solistlik yaptı ve dizi/televizyon müzikleri hazırladı. Yıllarca birlikte çalışan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, 2004 yılında evlendi. Birlikte müzik üretmeyi sürdüren ikili, Ağustos 2026'da "Açık Mikrofon" adlı caz tınıları taşıyan şarkıyı yayımladı.

OYA-BORA’NIN YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

90’lı yıllarda şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oya-Bora, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Dönemin müzik hafızasında iz bırakan ikilinin yıllar sonraki görüntüleri, geçmişte şarkılarını dinleyenlerin de ilgisini çekti. Müzik dünyasında bir döneme damga vuran Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu’nun bugün nasıl bir yaşam sürdüğü merak konusu oldu.

Oya-Bora, 90’lı yıllarda yayımladıkları şarkılarla Türk pop müziğinde kendilerine özgü bir yer edindi. İkilinin özellikle “Sevmek Zamanı” ve “Seni Bana Yazmışlar” gibi parçaları, aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Müzik kariyerleri boyunca farklı dönemlerden geçen Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, nostalji seven müzikseverlerin ilgi gösterdiği isimler arasında bulunuyor. İkilinin son görüntülerinin gündeme gelmesi de 90’lı yılların müzik dünyasına duyulan ilgiyi yeniden artırdı.

Müzik kariyerlerine 1980’li yıllarda Grup Denk adıyla başlayan ikili, Eurovision Türkiye elemelerinde yarıştı ve Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması’nda ödül kazandı. Oya-Bora, 1992 yılında yayımladıkları Seni Bana Yazmışlar albümüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

“Ara Beni”, “Seni Bana Yazmışlar” ve “Sevme Zamanı” gibi şarkılarla 90’lı yılların müzik dünyasında öne çıkan ikili, aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Oya-Bora’nın yıllar sonraki görüntüleri de yeniden merak konusu oldu.

OYA VE BORA’NIN ŞİMDİKİ HALLERİ ORTAYA ÇIKTI

Oya-Bora ikilisi, 1995 yılında Saraylı, 1997 yılında ise Aşk, İhanet albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. 90’lı yılların hareketli pop müzik döneminin ardından ikili, müzik çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdü. Oya Küçümen seslendirme sanatçılığı ve çocuklara yönelik müzik projeleriyle öne çıkarken Bora Ebeoğlu da İncesaz grubunda solistlik yaptı ve televizyon yapımları için müzikler hazırladı. Oya Küçümen’in seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı da dinleyicilerin hafızasında yer edinen çalışmalar arasında yer aldı.

Müzik kariyerlerini farklı alanlarda sürdürseler de Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu’nun yolları ayrılmadı. Yıllarca birlikte çalışan ikili, 2004 yılında evlendi. Böylece müzik ortaklıkları, özel hayatlarında da devam etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Oya-Bora, yıllar sonraki görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. İkilinin son hâlleri, 90’lı yılların şarkılarıyla büyüyen dinleyicilerinin de ilgisini çekti. Yıllar içinde değişen görüntüleri, bir dönemin müzik dünyasını ve hafızalara kazınan şarkılarını yeniden hatırlattı.

Oya-Bora’nın müzik yolculuğu ise geçmişte kalmadı. İkili, Ağustos 2026’da yayımladıkları “Açık Mikrofon” adlı şarkıyla yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Caz tınıları taşıyan çalışma, Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu’nun birlikte müzik üretmeyi sürdürdüğünü gösterdi. 90’lı yıllarda şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikili, hem müzik ortaklıkları hem de yıllara yayılan birliktelikleriyle gündemdeki yerini koruyor.