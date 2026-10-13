Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Filiz Ahmet yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşkına çevirdi

Filiz Ahmet, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Nigar Kalfa' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizideki zekasıyla, entrikalarıyla ve Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu aşkla hafızalara kazınan Nigar'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmeyen Filiz Ahmet, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncu, görenlere zamanda yolculuk yaşattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Filiz Ahmet, tanıdık gülümsemesiyle akıllara Nigar Kalfa'yı getirtti. İşte Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet'in son hali...

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN NİGAR KALFA'SI OLARAK HAFIZALARA KAZINDI!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen karakterleri arasında 'Nigar Kalfa' da bulunuyordu. Özellikle sosyal medyada hala paylaşımları yapılmaya devam eden efsane dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin kilit karakterlerinden biri olan Nigar Kalfa ise haremde olup biten hemen her şeyden haberdar olan, kimin yanında duracağını çok iyi bilen, bazen de yaptığı seçimlerin bedelini ağır ödeyen bir karakterdi. Dizideki zekasıyla, entrikalarıyla ve Pargalı İbrahim Paşa'ya duyduğu aşkla hafızalara kazınan Nigar Kalfa karakteri, Filiz Ahmet'in başarılı oyunculuğuyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Nigar Kalfa'nın özellikle Hürrem Sultan karakteriyle arasındaki yakın ilişki dizinin dinamiklerinden biri olmuştu. Hürrem'in yükselişinde yanında duran, sırlarına ortak olan Nigar Kalfa, gerektiğinde kendi çıkarlarını da gözetmişti. Hatice Sultan'ın eşi İbrahim Paşa ile yaşadığı ilişki, hamileliği ve sonrasında başına gelenler Nigar Kalfa'yı dizinin en trajik karakterlerinden biri haline dönüştürmüştü.

Filiz Ahmet'in başarılı performansıyla ekranlara taşınan Nigar Kalfa karakteri, aradan yıllar geçse de Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı. Kariyerindeki yükselişini bu diziyle gerçekleştiren ünlü oyuncu, günümüzde hala Nigar Kalfa olarak hafızalarda yer buluyor. Kariyeri boyunca birçok farklı projede rol alan Ahmet, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yapsa da Elveda Rumeli, Ruhumun Aynası, Hayat Şarkısı, Vurgun ve Hekimoğlu gibi birbirinden başarılı projelerde boy gösterdi.

FİLİZ AHMET'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı 'Nigar Kalfa' karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Ahmet, kariyerindeki popülerliğini bu projeyle kazanmıştı. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra kariyerini daha sakin ve gözlerden uzak bir şekilde yürütme kararı alan Ahmet, eskisi kadar magazin gündeminde yerini almıyordu. Uzun zamandır ne magazin gündeminde ne de televizyon ekranlarında görünmeyen ünlü oyuncunun son görüntüsü ortaya çıktı.

Yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmayan Filiz Ahmet, son görüntüsüyle adeta nostalji yaşattı. Muhteşem Yüzyıl izleyicilerine zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlatan ünlü oyuncu, sarayın koridorlarında, kusursuz topladığı saçları ve o meşhur ciddi bakışlarıyla hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 45 yaşında olan Ahmet, yıllar geçse de yüzünde Nigar Kalfa'nın izlerini taşıdığı belli oldu.

Filiz Ahmet'in son görüntüsündeki siyah saçları, belirgin kaşları ve özellikle gülümsediğinde hemen tanıdığımız yüz hatları adeta Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfa'sını hatırlattı. Ünlü oyuncu, doğal, rahat ve olgun görünümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllar geçse de güzelliğinden ödün vermeyen Ahmet, son haliyle magazin gündeminde yerini aldı.