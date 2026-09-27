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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:05

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, halen daha konuşulmaya devam ediyor. Öyle ki sadece dizinin konusu değil oyuncuları da sevilerek takip ediliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Hürrem’i Meryem Uzerli, kaldığı otel odasında dizinin sesini duyunda dayanamadı

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:05

dizisinde oynadığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi elde eden , konakladığı bir de beklemediği tesadüfle dikkat çeken anlar yaşadı. Komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark etti, sesi duyan Uzerli dayanamadı komşusuna sürpriz yaptı. İşte detaylar…

MERYEM UZERLİ’Yİ OTEL ODASINDA ŞAŞIRTAN TESADÜF!

Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kariyeriyle adını geniş kitlelerce duyurmayı başaran kişilerden biri oldu. Öyle ki Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Uzerli, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Türk dizi sektörün de ülke sınırları aşan Muhteşem Yüzyıl, gösterişli kostümleri ve unutulmaz karakterleriyle dizi sektörüne yön verdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin sırlarla dolu anlarını ekranlara taşıdı. Yayınlandığı dönem herkesi ekran başına diken Meryem Uzerli, yıllar geçse de ‘Hürrem Sultam’ karakteriyle tanınmaya devam ediyor.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Öyle ki Uzerli konaklamak için kaldığı bir otel de meydana gelen tesadüfle şaşkınlığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Bir oda da Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duydu. O anları kayda alan Meryem Uzerli, komşusuna sürpriz yapmak istedi. Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duyan ünlü isim hem şaşırdı hem de şaşırttı.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

MUHTEŞEM YÜZYIL’IN SESİNİ DUYUNCA DAYANAMADI

Muhteşem Yüzyıl dizisinin sesini duyunca dayanamayan Meryem Uzerli, o anları kayda alarak sosyal medyasında yayınladı. Takipçileriyle o anları paylaşan Meryem Uzerli, komşusunun diziyi izlediğini söyleyerek sür süre ne yapacağına karar vermeye çalıştığı anlar yer aldı.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Ünlü isim kendi sesini ve repliklerini duyması üzerine takipçilerine sürpriz yapıp yapmaması gerektiğini sordu. Daha sonra odasından çıkan Uzerli, yan odanın kapısına giderek komşusunun kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla güldüren anlar kameralara yansıdı.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Yan odaya giderek kapıyı çalan Meryem Uzerli, kendisini karşısında gören komşusuna adeta şaşkınlık oluşturdu. Hürrem Sultan karakterini oynayan oyuncuyu gören otel sakini kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Uzerli’nin komşusuna yaptığı sürpriz sosyal medyada da kısa sürede hemen gündem oldu.

Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Uzerli’nin hayranları ‘keşke bizim de karşımıza böyle birden çıksa’ gibi sözler ifade etti. Sosyal medya da günün en çok konuşulanı olan paylaşım magazin gündemine de bomba gibi düştü.

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#muhteşem yüzyıl
#Meryem Uzerli
#Hürrem Sultan
#Kanuni Sultan Süleyman
#otel
#Magazin
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