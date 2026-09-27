Meryem Uzerli’yi otel odasında şaşırtan tesadüf! Muhteşem Yüzyıl’ın sesini duyunca dayanamadı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi elde eden Meryem Uzerli, konakladığı bir otel de beklemediği tesadüfle dikkat çeken anlar yaşadı. Komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark etti, sesi duyan Uzerli dayanamadı komşusuna sürpriz yaptı. İşte detaylar…

MERYEM UZERLİ’Yİ OTEL ODASINDA ŞAŞIRTAN TESADÜF!

Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kariyeriyle adını geniş kitlelerce duyurmayı başaran kişilerden biri oldu. Öyle ki Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Uzerli, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Türk dizi sektörün de ülke sınırları aşan Muhteşem Yüzyıl, gösterişli kostümleri ve unutulmaz karakterleriyle dizi sektörüne yön verdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin sırlarla dolu anlarını ekranlara taşıdı. Yayınlandığı dönem herkesi ekran başına diken Meryem Uzerli, yıllar geçse de ‘Hürrem Sultam’ karakteriyle tanınmaya devam ediyor.

Öyle ki Uzerli konaklamak için kaldığı bir otel de meydana gelen tesadüfle şaşkınlığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Bir oda da Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duydu. O anları kayda alan Meryem Uzerli, komşusuna sürpriz yapmak istedi. Muhteşem Yüzyıl izlendiğini duyan ünlü isim hem şaşırdı hem de şaşırttı.

MUHTEŞEM YÜZYIL’IN SESİNİ DUYUNCA DAYANAMADI

Muhteşem Yüzyıl dizisinin sesini duyunca dayanamayan Meryem Uzerli, o anları kayda alarak sosyal medyasında yayınladı. Takipçileriyle o anları paylaşan Meryem Uzerli, komşusunun diziyi izlediğini söyleyerek sür süre ne yapacağına karar vermeye çalıştığı anlar yer aldı.

Ünlü isim kendi sesini ve repliklerini duyması üzerine takipçilerine sürpriz yapıp yapmaması gerektiğini sordu. Daha sonra odasından çıkan Uzerli, yan odanın kapısına giderek komşusunun kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla güldüren anlar kameralara yansıdı.

Yan odaya giderek kapıyı çalan Meryem Uzerli, kendisini karşısında gören komşusuna adeta şaşkınlık oluşturdu. Hürrem Sultan karakterini oynayan oyuncuyu gören otel sakini kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Uzerli’nin komşusuna yaptığı sürpriz sosyal medyada da kısa sürede hemen gündem oldu.

Uzerli’nin hayranları ‘keşke bizim de karşımıza böyle birden çıksa’ gibi sözler ifade etti. Sosyal medya da günün en çok konuşulanı olan paylaşım magazin gündemine de bomba gibi düştü.