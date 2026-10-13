Ata Demirer dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı! "İtibar etmeyin"

Türk sinema, dizi ve tiyatro dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan ünlü komedyen Ata Demirer, bu kez başarılı komedyen kişiliğiyle değil, dolandırıcılara karşı yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça ciddi bir konuyla gündemde yerini alan ünlü komedyen, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayınladığı bir açıklama paylaştı. Kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı sevenlerini ve takipçilerini uyaran Ata Demirer, sözleriyle dikkat çekti. Kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden dolandırıcılarla karşı karşıya kalınması halinde ne yapılması gerektiğini açıklayan ünlü komedyen açıklamalarında bakın hangi ifadelere yer verdi. İşte Ata Demirer'in dolandırıcılara karşı takipçilerine uyarı mesajı...

ATA DEMİRER, TAKİPÇİLERİNİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI!

Uzun yıllar boyunca hem ekranlarda hem sahnede hem de beyaz perdede izleyicisine kahkahalar attıran Ata Demirer, bambaşka bir konuyla magazin gündeminde yerini aldı. Son zamanlarda verdiği kilolar, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Demirer, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Birbirinden başarılı projeleriyle adından söz ettiren ünlü komedyen, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı herkesi uyardı.

Berlin Kaplanı, Hedefim Sensin, Eyvah Eyvah serisi ve daha birçok unutulmaz yapımlarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ata Demirer, sadece başarılı oyunculuk ve komedyenlik performansıyla değil, sosyal medyadan yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Komedyen kişiliğinin yanı sıra müzik performansıyla da adından söz ettiren Demirer, kendine has esprileriyle komedi dünyasının usta isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Şimdilerde sosyal medya hesabından oldukça ciddi bir paylaşımda bulunan Ata Demirer, kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyen, hem kendi adının hem de kardeşi Cenk Demirer'in adının kullanılması ihtimaline karşı kamuoyunu uyardı.

"İTİBAR ETMEYİN"

2,8 milyon takipçili Instagram hesabından “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla paylaşım yapan Ata Demirer, kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep eden kişilere karşı takipçilerine dikkatli olmaları gerektiği çağrısında bulundu. Ünlü komedyen, telefonla arayarak kendisini, kardeşini veya aile yakınlarını tanıttığını söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."