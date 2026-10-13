Özge Özpirinçci’den geri adım yok! Kübra Süzgün’ün babasına 6 yıl hapis şoku

İddiaya konu olan paylaşımda yer alan “Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır” sözleri, olayın adli sürece taşınmasına neden oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin müştekilere yönelik sözlerinin suç kapsamında değerlendirildiği ve dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtildi. Serkan Süzgün ise savunmasında eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE KÜBRA SÜZGÜN’ÜN BABASI ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde birlikte rol aldığı Kübra Süzgün ile ilgili bir hukuki süreç kapsamında avukat Yağız Gönenli ile iletişime geçti. İddiaya göre Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün, avukatın vekillik görevini sürdürdüğü dönemde vekilin bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunmaya başladı.

Yaşanan anlaşmazlığın ardından avukat Yağız Gönenli, 2021 yılında Kübra Süzgün’ün vekilliğinden çekildi. Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın daha sonraki süreçte sosyal medyaya da yansıdığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM ŞİKÂYETE KONU OLDU

İddiaya göre Serkan Süzgün, ocak ayında kızı Kübra Süzgün’e ait Instagram hesabı üzerinden Özge Özpirinçci ve avukatını hedef alan ifadeler paylaştı. Söz konusu paylaşımda, “size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır, s..icem.” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın ardından Özge Özpirinçci, Serkan Süzgün hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, sosyal medya paylaşımını ve tarafların beyanlarını inceleyerek dosyayı değerlendirmeye aldı.

SERKAN SÜZGÜN SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Serkan Süzgün, savcılıkta verdiği ifadede Kübra Süzgün’ün babası olduğunu ve söz konusu sosyal medya hesabını kendisinin kullandığını belirtti. Şikâyetçi olduğu kişilerle aralarında hukuki anlaşmazlık bulunduğunu söyleyen Süzgün, karşı tarafın hukuk dışı işler yaptığını düşündüğünü ifade etti. Şüpheli, dilekçesinde sözlerinin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Eyleminin suç oluşturmadığını öne süren Serkan Süzgün’ün bu savunması, soruşturma dosyasında ele alındı.

SAVCILIKTAN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin müştekilere yönelik huzur ve sükûnu bozmaya yönelik davranışlarda bulunduğu ve tehdit içerdiği ileri sürülen sözleri nedeniyle hakkında kamu davası açılması için yeterli delil bulunduğu değerlendirildi.

Serkan Süzgün hakkında “tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi bekleniyor. Yargılama sonucunda sanığın hukuki durumuna ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.

