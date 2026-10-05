Özge Özpirinçci, Kübra Süzgün ve babası yüzünden ölüm tehdidi aldığını duyurdu! Soluğu mahkemede aldı

Kadın dizisinde birlikte anne-kızı oynayan Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün arasında yeni bir gelişme yaşandı. Kübra Süzgün, bir süre önce gözyaşları içinde yayınladığı videoda Özge Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli'yi hedef alan çeşitli iddialarda bulunmuştu. Kübra Süzgün, açıklamasında ünlü oyuncu ve avukatının kendilerini çetelere ve dolandırıcılara yem ettiğini ve her gün öldürülmeyi beklediklerini iddia etmişti. Gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulunan çocuk oyuncu, magazin gündeminde de geniş yankı bulmuştu. Özge Özpirinçci uzun bir süredir gündemde olduğu Kübra Süzgün ve babası yüzünden ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Özge Özpirinçci ile Nail Gönenli'nin, kendilerine hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildiği iddiasıyla Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KÜBRA SÜZGÜN VE BABASI SERKAN SÜZGÜN TARAFINDAN ÖLÜM TEHDİDİ ALDI!

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Kadın' dizisinde birlikte rol alan Özge Özpirinçci ve Kübra Süzgün arasında sular durulmuyor. Özpirinçci ile Süzgün'ün ailesi arasında yıllar önce çekilen bir reklam filmi nedeniyle başlayan tartışmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Taraflar arasında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez Özpirinçci cephesinde bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile avukatı Nail Gönenli, Kübra Süzgün ve babası Serkan Süzgün'ün kendilerine ‘dolandırıcı’, ‘kara para aklayıcı’ ve ‘suç örgütü üyesi’ şeklinde iftira ve ağır hakaretlerde bulunduklarını açıkladı. İkili, son olarak Süzgün ailesi tarafından üçüncü kişiler aracılığıyla ölümle tehdit edildiklerini belirtti.

Serkan Süzgün’ün hakkında açılan ceza davasına ve soruşturmalara rağmen eylemlerine son vermediğini ileri süren Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli, ağır şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını, aynı zamanda kamuoyu önünde itibarlarının zedelendiğini öne sürdü. Geçmişte birçok kez hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayan ünlü oyuncunun bu hamlesi magazin gündeminde büyük ses getirdi.

MAHKEMEDEN KORUMA TALEP ETTİ!

Uzun bir süredir Kübra Süzgün ve babası Serkan Süzgün'ün çeşitli iddialarıyla magazin gündeminde yerini alan Özge Özpirinçci, konuyla ilgili mahkemenin yolunu tuttu. Özpirinçci ile avukatı Nail Gönenli, kendilerine hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildiği iddiasıyla Süzgün ve babası hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Özge Özpirinçci ile avukat Nail Gönenli, Süzgün ailesi tarafından ‘dolandırıcı’, ‘kara para aklayıcı’ ve ‘suç örgütü üyesi’ şeklinde hedef gösterildiklerini ve üçüncü kişiler aracılığıyla da tehdit edildiklerini iddia ederek mahkemeden koruma talep etti. Süzgün ailesinin, yıllar önce çekilen bir reklam filmindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte, baba Serkan Süzgün hakkında daha önce ‘hakaret’ suçundan dava açıldığı öğrenildi.

Özpirinçci ile avukatı Nail Gönenli tarafından mahkemeye sunulan yeni dilekçede ise Serkan Süzgün'ün suçlamalarını devam ettirdiği ve üçüncü kişilerden tehdit mesajları geldiği belirtilerek soruşturma başlatılması istendiği duyuruldu.