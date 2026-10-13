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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:14

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, annesi Yurdagül Eken'i geçtiğimiz nisan ayında kaybetmişti. Annesinin cenazesine katılmayan ünlü komedyen magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Mehmet Ali Erbil, aylar sonra annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:14

Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen , geçtiğimiz nisan ayında kaybettiği annesi Yurdagül Eken'in cenaze törenine katılmamıştı. Sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilen ünlü şovmen, magazin gündeminde de büyük ses getirmişti. Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve son zamanlarda ikili ilişkilerindeki hareketlilikle adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, aylar sonra annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı. Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü komedyenin şoke eden sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer edindi.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Ali Erbil, annesinin cenaze törenine katılmamasının nedenini "içimden gelmedi" diyerek açıkladı ve çocukluktan kalan kırgınlıklarından bahsetti.
Mehmet Ali Erbil, annesi Yurdagül Eken'in cenaze törenine katılmadığı için eleştirilmişti.
Ünlü şovmen, katıldığı bir programda cenazeye gitmeme nedenini "içimden gelmedi" olarak açıkladı.
Erbil, annesiyle ilişkisinde çocukluk yıllarından kalan kırgınlıkları olduğunu belirtti.
Kendisini üzen üvey babasına bile maaş bağladığını ifade etti.
Daha önceki bir programda, annesinin kendisini üvey babaya ezdirdiğini düşündüğü için annesini sevemediğini söylemişti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

MEHMET ALİ ERBİL ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMAMIŞTI!

Ekranların sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, 2 Nisan'da annesi Yurdagül Eken'i kaybetmişti. Kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan Eken, 91 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Erbil'in annesi için 'in ilçesindeki Urla Gasilhanesi'nde tören düzenlenmişti. Ünlü şovmen, geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmamıştı.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken'in cenaze törenine kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katılmıştı. Ünlü şovmenin cenaze töreninde yer almaması ise magazin gündeminde büyük ses getirmişti. Öngül Eken, Erbil'in rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılmadığını dile getirmişti.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil, o dönem 'ta canlı yayınlar açmış ve dudak uçuklatan hediyelerle dikkat çekmişti. Annesinin cenazesine katılmadığı için çeşitli eleştirilere ve tepkilere maruz kalan Erbil, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla kısa sürede yüz binlerce TL kazanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Ünlü şovmen, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından "Canım annemizi 91 yaşında kaybettik, Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu. Başarılı komedyen ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçmişten bugüne yaptığı evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, bu kez annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladığı haberlerle adından söz ettirdi.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

"İÇİMDEN GELMEDİ"

Mehmet Ali Erbil, aylar sonra annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı. Rahatsızlandığı için cenaze törenine katılmadığı bilinen ünlü şovmen, katıldığı programda şoke eden itiraflarda bulundu. Kardeşinin o dönemki açıklamalarının aksine lafı hiç dolandırmayan Erbil, "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi. Çok açık yani" sözleriyle samimi bir itirafta bulundu.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Annesiyle ilişkisinde çocukluk yıllarından kalan kırgınlıklarının kendisinde açtığı hasarı dile getiren Mehmet Ali Erbil, "Çocukluğumdan bugüne kadar içimde bir ukde kaldı. Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Bana o kadar çektiren adama, o üvey pedere bile maaş bağladım." açıklamalarına yer verdi.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Bunca yaşanana ve içindeki kırgınlıklara rağmen evlatlık sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirdiğinin altını çizen ünlü şovmen, kendisine zor günler yaşatan üvey babasına da destek olduğunu belirtti. Aralarındaki mesafe ve kırgınlıklara rağmen annesine karşı bir helalleşme duygusu taşıdığını da ifade eden Erbil, "Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

"ANNEMİ SEVEMEDİM" DEMİŞTİ

Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve ikili ilişkileriyle son günlerde magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Mehmet Ali Erbil, daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair açıklamalar yapmış ve annesine olan kırgınlığını dile getirmişti.

Mehmet Ali Erbil'den annesinin vefatı hakkında şoke eden açıklama! Cenazesine katılmamıştı

Ünlü şovmen açıklamasında, "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. Elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" ifadelerine yer vermişti.

 

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#izmir
#Urla
#Yurdagül Eken
#Öngül Eken
#Urla Gasilhanesi
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