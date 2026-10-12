Yazlığında kalp krizi geçiren ve ardından hemen hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, yeniden hastaneye yolunu tuttu. Tedavi ördüğü hastaneye bu kez kontrol için giden Cem Yılmaz, o anları sosyal medyasından paylaşarak gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı Geçtiğimiz 40 gün önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, kontrol için yeniden hastaneye giderek durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Cem Yılmaz, 29 Ağustos Pazar günü yazlığında kalp krizi geçirdi ve Ayvacık Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gördü. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. 31 Ağustos günü taburcu olduktan sonra, bugün 40'ıncı günde kontrol için hastaneye geldi. Kontroller kapsamında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çekildi ve kalp krizi geçirmediği, diğer damarlarının kalbini iyi beslediği görüldü. Cem Yılmaz, sigarayı bıraktığını, ilaçlarını düzenli aldığını ve egzersizlerini yaptığını belirtti.

CEM YILMAZ YENİDEN HASTANE YOLUNU TUTTU!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilerek burada anjiyo oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ hastaneye geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastane ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi. Ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ile Cem Yılmaz, Nükleer Tıp Merkezine geçti. Burada Cem Yılmaz'a Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çekildi. Ardından Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile durumu değerlendirdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulundu.

BU KEZ KENDİSİ PAYLAŞTI

Kontrollerin ardından açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Evet tatsız herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Ama sağ olsunlar, yani ne gerekiyorsa adını verdiğimiz yöntemle hayata döndüm. Mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Hem Ercan hocamıza ve Semra hocam işin nükleer tarafında, sevgili kardeşim Burak. Bugün kalbin durumu nedir diye bakmaya geldik. 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen' Aleyna Tilki'den bir şarkıyla tatlıya bağladık. Yani durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler, sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Egzersizlerimi yapıyorum."

Hayatının olağan akışına devam ettiğini ifade eden Cem Yılmaz, çektiği yeni filminin sonunda kalp krizinin meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca iyileşme konusunda da biraz zaman ihtiyacı olduğunu belirten Cem Yılmaz, sevenlerine de teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi.

"Birazcık zamana ihtiyacım var. İyiki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel bir takvime denk geldi. Tam film bitti. Bununla uğraştık. Sizinde ilginize çok teşekkür ederim. Sağolun. Var olun. Siz basın mensuplarına bir şeyler söylemeden gizlice geldi, gizlice kaçtı yapmak istemedim. Onun için çok sağolun, var olun sevenlerime. Hastanemiz artık benim hem maddi, hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapacağım. Bu çocuksu bir vaad değil tabiki, dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim. Onu da söylemek isterim." dedi.



ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta şunları aktardı:

"Cem Yılmaz yaklaşık 40 gün önce Çanakkale Ayvacık'ta bir kalp krizi geçirmişti. ÇOMÜ'ye hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyo yapıldı, müdahalesi yapıldı, stent konuldu. Sonrasında da Ercan hocam kalbin beslenmesini, diğer damarlar için herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak adına Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi planladı."

"Birlikte planı yaptık ve bugün de kendisi Cem Yılmaz Bey Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi için nükleer tıp bölümümüze geldi. Kendisine 2 aşamalı testimizi yaptık ve kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp Sintigrafisi sonucuyla karşılaştık ve klinisyen hocamızla, Ercan hocamızla görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz"