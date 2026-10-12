Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:56

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

Çanakkale'de 40 gün önce yazlığında kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeniden hastanenin yolunu tuttu. Bu kez kendi paylaşım yapan Cem Yılmaz, kontrol için hastaneye gittiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:56

Yazlığında kalp krizi geçiren ve ardından hemen hastaneye kaldırılan , yeniden hastaneye yolunu tuttu. Tedavi ördüğü hastaneye bu kez kontrol için giden Cem Yılmaz, o anları sosyal medyasından paylaşarak gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Geçtiğimiz 40 gün önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, kontrol için yeniden hastaneye giderek durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Cem Yılmaz, 29 Ağustos Pazar günü yazlığında kalp krizi geçirdi ve Ayvacık Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gördü.
El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.
31 Ağustos günü taburcu olduktan sonra, bugün 40'ıncı günde kontrol için hastaneye geldi.
Kontroller kapsamında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çekildi ve kalp krizi geçirmediği, diğer damarlarının kalbini iyi beslediği görüldü.
Cem Yılmaz, sigarayı bıraktığını, ilaçlarını düzenli aldığını ve egzersizlerini yaptığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

CEM YILMAZ YENİDEN HASTANE YOLUNU TUTTU!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilerek burada anjiyo oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ hastaneye geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastane ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi. Ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ile Cem Yılmaz, Nükleer Tıp Merkezine geçti. Burada Cem Yılmaz'a Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çekildi. Ardından Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile durumu değerlendirdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulundu.

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

BU KEZ KENDİSİ PAYLAŞTI

Kontrollerin ardından açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Evet tatsız herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Ama sağ olsunlar, yani ne gerekiyorsa adını verdiğimiz yöntemle hayata döndüm. Mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Hem Ercan hocamıza ve Semra hocam işin nükleer tarafında, sevgili kardeşim Burak. Bugün kalbin durumu nedir diye bakmaya geldik. 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen' Aleyna Tilki'den bir şarkıyla tatlıya bağladık. Yani durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler, sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Egzersizlerimi yapıyorum."

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

Hayatının olağan akışına devam ettiğini ifade eden Cem Yılmaz, çektiği yeni filminin sonunda kalp krizinin meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca iyileşme konusunda da biraz zaman ihtiyacı olduğunu belirten Cem Yılmaz, sevenlerine de teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi. 

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

"Birazcık zamana ihtiyacım var. İyiki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel bir takvime denk geldi. Tam film bitti. Bununla uğraştık. Sizinde ilginize çok teşekkür ederim. Sağolun. Var olun. Siz basın mensuplarına bir şeyler söylemeden gizlice geldi, gizlice kaçtı yapmak istemedim. Onun için çok sağolun, var olun sevenlerime. Hastanemiz artık benim hem maddi, hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapacağım. Bu çocuksu bir vaad değil tabiki, dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim. Onu da söylemek isterim." dedi.
 

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta şunları aktardı:

"Cem Yılmaz yaklaşık 40 gün önce Çanakkale Ayvacık'ta bir kalp krizi geçirmişti. ÇOMÜ'ye hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyo yapıldı, müdahalesi yapıldı, stent konuldu. Sonrasında da Ercan hocam kalbin beslenmesini, diğer damarlar için herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak adına Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi planladı."

Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı

"Birlikte planı yaptık ve bugün de kendisi Cem Yılmaz Bey Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi için nükleer tıp bölümümüze geldi. Kendisine 2 aşamalı testimizi yaptık ve kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp Sintigrafisi sonucuyla karşılaştık ve klinisyen hocamızla, Ercan hocamızla görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti
Cem Yılmaz kalp krizi geçirdikten sonra ilk kez görüntülendi! Baston detayı dikkat çekti
ETİKETLER
#cem yılmaz
#ayvacık
#Çomü Hastanesi
#Prof. Dr. Ercan Akşit
#Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.