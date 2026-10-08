Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cem Yılmaz ve Ozan Güven, berber çıkışında objektiflere yansıdı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Cem Yılmaz’ın son hali merak edilirken, ikilinin görüntüsündeki kilo değişimi dikkat çekti. Yılmaz ve Güven’in son hali, hayranlarının da ilgisini çekti.
Berber çıkışında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in son halleri dikkat çekti. Özellikle ikilinin kilolarındaki değişim objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunu da akıllara gelirken, ünlü komedyen kısa süre önce geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelmişti.
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. Bir süre tedavi gören Yılmaz, daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Berber çıkışında da sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü komedyen, “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.
Berber çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yılmaz, sağlık problemini atlattığını belirterek “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından geçtiğimiz günlerde baston kullanırken görüntülenmişti. Sağlık durumuyla ilgili sorulara daha önce de kısa yanıtlar veren ünlü komedyen, bu kez berber çıkışında kendisine yöneltilen soruları fazla uzatmadı. Yılmaz, baston kullanımıyla ilgili soruların ardından “Hadi, ben kaçtım” diyerek gazetecilerle vedalaştı ve aracına yöneldi.
Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA’nın oyuncu kadrosunda yer alan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçirdiği kalp krizinin ardından dostlarıyla yemek yiyen Yılmaz, buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü komedyen, fotoğrafın altına “Kalp damar grubu 2’inci geleneksel yemeği” notunu düşerek yaşadığı sağlık sorununa esprili bir gönderme yaptı. Buluşmada daha önce kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren Bülent Şakrak’ın da yer aldığı belirtildi.