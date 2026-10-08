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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:02

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

Cem Yılmaz ve Ozan Güven, berber çıkışında birlikte görüntülendi. İkilinin son hali ve özellikle kilolarındaki değişim gözlerden kaçmadı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:02

ve , berber çıkışında objektiflere yansıdı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Cem Yılmaz’ın son hali merak edilirken, ikilinin görüntüsündeki kilo değişimi dikkat çekti. Yılmaz ve Güven’in son hali, hayranlarının da ilgisini çekti.

HABERİN ÖZETİ

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cem Yılmaz ve Ozan Güven, berber çıkışında kilo değişimleriyle dikkat çekerken Cem Yılmaz sağlık durumunu atlattığını ifade etti.
Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in berber çıkışındaki kilo değişimi ve son halleri dikkat çekti.
29 Ağustos'ta kalp krizi geçirip anjiyo olan Cem Yılmaz, sağlık problemini hallettiğini ve hayata döndüğünü belirtti.
Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Yılmaz, berber çıkışında baston kullanımıyla ilgili sorular üzerine 'Hadi, ben kaçtım' diyerek aracına yöneldi.
Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA oyuncu kadrosuyla bir araya gelerek 'Kalp damar grubu 2’inci geleneksel yemeği' notuyla paylaşım yaptı.
Yemek buluşmasında daha önce kalp damarındaki daralma sebebiyle operasyon geçiren Bülent Şakrak da yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

CEM YILMAZ VE OZAN GÜVEN’İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Berber çıkışında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in son halleri dikkat çekti. Özellikle ikilinin kilolarındaki değişim objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunu da akıllara gelirken, ünlü komedyen kısa süre önce geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelmişti.

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta geçirdiği sonrası hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. Bir süre tedavi gören Yılmaz, daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Berber çıkışında da sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü komedyen, “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

"SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK"

Berber çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yılmaz, sağlık problemini atlattığını belirterek “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

CEM YILMAZ SAĞLIK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI: “BEN KAÇTIM”

Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından geçtiğimiz günlerde baston kullanırken görüntülenmişti. Sağlık durumuyla ilgili sorulara daha önce de kısa yanıtlar veren ünlü komedyen, bu kez berber çıkışında kendisine yöneltilen soruları fazla uzatmadı. Yılmaz, baston kullanımıyla ilgili soruların ardından “Hadi, ben kaçtım” diyerek gazetecilerle vedalaştı ve aracına yöneldi.

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

CEM YILMAZ’DAN GORA EKİBİYLE “KALP DAMAR GRUBU” BULUŞMASI

Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan ’nın oyuncu kadrosunda yer alan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçirdiği kalp krizinin ardından dostlarıyla yemek yiyen Yılmaz, buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti

Ünlü komedyen, fotoğrafın altına “Kalp damar grubu 2’inci geleneksel yemeği” notunu düşerek yaşadığı sağlık sorununa esprili bir gönderme yaptı. Buluşmada daha önce kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren ’ın da yer aldığı belirtildi.

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ETİKETLER
#cem yılmaz
#ozan güven
#bülent şakrak
#kalp krizi
#gora 4 gora
#Magazin
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