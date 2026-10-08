Cem Yılmaz ve Ozan Güven, berber çıkışında objektiflere yansıdı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Cem Yılmaz’ın son hali merak edilirken, ikilinin görüntüsündeki kilo değişimi dikkat çekti. Yılmaz ve Güven’in son hali, hayranlarının da ilgisini çekti.

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HABERİN ÖZETİ Berber çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in kiloları dikkat çekti Cem Yılmaz ve Ozan Güven, berber çıkışında kilo değişimleriyle dikkat çekerken Cem Yılmaz sağlık durumunu atlattığını ifade etti. Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in berber çıkışındaki kilo değişimi ve son halleri dikkat çekti. 29 Ağustos'ta kalp krizi geçirip anjiyo olan Cem Yılmaz, sağlık problemini hallettiğini ve hayata döndüğünü belirtti. Geçtiğimiz günlerde bastonla görüntülenen Yılmaz, berber çıkışında baston kullanımıyla ilgili sorular üzerine 'Hadi, ben kaçtım' diyerek aracına yöneldi. Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA oyuncu kadrosuyla bir araya gelerek 'Kalp damar grubu 2’inci geleneksel yemeği' notuyla paylaşım yaptı. Yemek buluşmasında daha önce kalp damarındaki daralma sebebiyle operasyon geçiren Bülent Şakrak da yer aldı.

CEM YILMAZ VE OZAN GÜVEN’İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Berber çıkışında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in son halleri dikkat çekti. Özellikle ikilinin kilolarındaki değişim objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunu da akıllara gelirken, ünlü komedyen kısa süre önce geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelmişti.

Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. Bir süre tedavi gören Yılmaz, daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Berber çıkışında da sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü komedyen, “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK"

Berber çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yılmaz, sağlık problemini atlattığını belirterek “Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük” ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ SAĞLIK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI: “BEN KAÇTIM”

Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından geçtiğimiz günlerde baston kullanırken görüntülenmişti. Sağlık durumuyla ilgili sorulara daha önce de kısa yanıtlar veren ünlü komedyen, bu kez berber çıkışında kendisine yöneltilen soruları fazla uzatmadı. Yılmaz, baston kullanımıyla ilgili soruların ardından “Hadi, ben kaçtım” diyerek gazetecilerle vedalaştı ve aracına yöneldi.

CEM YILMAZ’DAN GORA EKİBİYLE “KALP DAMAR GRUBU” BULUŞMASI

Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA’nın oyuncu kadrosunda yer alan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçirdiği kalp krizinin ardından dostlarıyla yemek yiyen Yılmaz, buluşmadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü komedyen, fotoğrafın altına “Kalp damar grubu 2’inci geleneksel yemeği” notunu düşerek yaşadığı sağlık sorununa esprili bir gönderme yaptı. Buluşmada daha önce kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren Bülent Şakrak’ın da yer aldığı belirtildi.