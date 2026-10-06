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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:41

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kalp krizi geçirdikten sonra eski sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Saat koleksiyonu olduğu bilinen ünlü komedyen, şimdilerde özel üretim saatiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cem Yılmaz, son olarak mor kadranlı saatini sosyal medyadan paylaşmıştı. Başarılı komedyenin mor saatinin dünya genelinde üretilen 7 bin adetten biri olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:41

Başarılı oyunculuk kariyeri ve komedyen kişiliğiyle tanınan , sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve geçirdiği öğrenilen ünlü komedyen eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde eski sağlığına kavuşan ve paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren ünlü komedyen, bu kez özel üretim saatiyle adından söz ettirdi. Son zamanlarda sağlık problemleriyle sevenlerini derinden üzen Cem Yılmaz, son olarak mor kadranlı saatini hesabından paylaşmıştı. Saat koleksiyonu olduğu bilinen ünlü komedyenin mor saatinin dünya genelinde üretilen 7 bin adetten biri olduğu öğrenildi. Cem Yılmaz'ın özel üretim saatinin fiyatı da ağızları açık bıraktı.

CEM YILMAZ'IN MOR KADRANLI SAATİ GÜNDEM OLDU!

Hem başarılı kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın mor kadranlı saati gündem oldu. 29 Ağustos'ta 'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyenin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. 53 yaşındaki ünlü komedyen geçirdiği kalp kriziyle sevenlerine korku dolu anlar yaşatmıştı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yılmaz, yavaş yavaş eski sağlığına kavuştu.

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

Türk televizyon tarihinin usta komedyen isimleri arasında yer alan Cem Yılmaz, stresten uzak durması gerektiğini söylemişti. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyen, eski sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde sağlık durumu iyi olan Yılmaz, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle adından söz ettirdi.

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

Instagram hesabından mor kadranlı saatini takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, fotoğraf karesine "Montunuz mor ise Alpinist 145'inci yıl ile giyiniz" notunu düştü. Mor kadranlı saatiyle magazin gündeminde büyük ses getiren ünlü komedyenin saatinin özel üretim olduğu öğrenildi. Saat koleksiyonu olduğu bilinen ünlü komedyenin mor saatinin fiyatını duyanlar ise şaşkına döndü.

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

DÜNYADA SADECE 7 BİN ADET ÜRETİLMİŞ!

Cem Yılmaz'ın saatinin Seiko markasının 145'inci kuruluş yıl dönümü için dünya genelinde yalnızca 7 bin adet üretilen özel bir koleksiyon saati olduğu ortaya çıktı. Ünlü komedyenin gündem olan özel üretim saatinin fiyatının ise 75 bin 200 TL değerinde olduğu öğrenildi. Mor saatini mor montuyla kombinleyen Yılmaz'ın bir dönem sosyal medya hesabından saat koleksiyonunu paylaşması da dikkat çekmişti.

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

Saatlere olan tutkunluğuyla bilinen Cem Yılmaz'ın aksesuarları sadece fiyatlarıyla değil, renkleri ve modelleriyle de zaman zaman gündemde yerini alıyor. Ünlü komedyenin özel üretim olduğu öğrenilen mor saati sosyal medyada da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA!

Geçirdiği kalp krizinin ardından sık sık sağlığına gönderme yapan ünlü komedyenden yeni bir paylaşım geldi. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal ile yer aldığı kareyi “Allah saklasın” diyerek paylaştı. Ünlü komedyen, yapay zekaya aracılığıyla yayınladığı kareye M.C. Hammer'ın "Addams Groove" şarkısını da ekledi.

 

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#kalp krizi
#Çanakkale
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