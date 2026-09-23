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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:23

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı geldi. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ünlü komedyen bu kez sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada hızla yayıldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:23

Başarılı oyunculuk kariyeri ve komedyen kişiliğiyle tanınan , geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. geçirdiği öğrenilen ünlü komedyen operasyonu geçirmişti. Bir süre yoğun bakımda tutulan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olmuştu. Şimdilerde eski sağlığına kavuşan ve paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren ünlü komedyen, bu kez esprili sanayi paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda sağlık problemleriyle sevenlerini derinden üzen Yılmaz, sosyal medyada esprili paylaşımlarıyla bu sefer takipçilerine kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Son olarak sanayiden bir fotoğrafını paylaşan usta komedyen, “Stressiz işe girdim” açıklamasıyla da adından söz ettirdi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada hızla yayıldı.

CEM YILMAZ'DAN ESPRİLİ SANAYİ PAYLAŞIMI!

Başarılı komedyen ve oyuncu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz, ağustos ayının sonunda geçirdiği kalp kriziyle hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Usta komedyen, geçtiğimiz ay Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de bulunan evinde şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

53 yaşındaki Yılmaz, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerini aramış daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürülmüştü. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü komedyenin yapılan ilk tetkiklerde, ciddi bir kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı.

İlçedeki sağlık ekiplerinin yaptığı kritik ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Cem Yılmaz, sevenlerine korku dolu anlar yaşatmıştı. Daha sonra anjiyoya alınan ünlü komedyenin, kalp krizi sonrası tıkalı olan damarına müdahale edilmişti. Yılmaz, tedbir amacıyla koroner yoğun bakım ünitesinde kısa bir süre gözlem altına alınmıştı.

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

Geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerine korku dolu anlar yaşatan Cem Yılmaz, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olmuştu. Anjiyo operasyonunun ardından eski hayatına adapte olmaya çalışan ünlü komedyen, yavaş yavaş eski sağlığına kavuştu. Rahatsızlığının ardından zaman zaman sosyal medya hesabından tansiyonunu paylaşan Yılmaz, bu kez esprili bir sanayi paylaşımı yaptı.

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

Türk televizyon tarihinin usta komedyen isimleri arasında yer alan Cem Yılmaz, sanayide bulunduğunu gösteren bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Geçirdiği kalp krizinin ardından sık sık sağlığına gönderme yapan ünlü komedyenden yeni bir paylaşım geldi. Yılmaz, esprili paylaşımıyla takipçilerinin yüzünü güldürdü. Ünlü komedyenin fotoğrafına kısa sürede beğeni yağdı.

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

"STRESSİZ İŞE GİRDİM"

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Cem Yılmaz, kalp krizi geçirmesinin ardından doktorların kendisine "Stresten uzak durun" dediğini belirtmişti. Oto sanayiye giden Yılmaz, esprili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabında sık sık özel hayatından karelerini yayınlayan ünlü komedyen, bu kez sanayiden bir fotoğraf paylaştı.

Cem Yılmaz'dan esprili sanayi paylaşımı! “Stressiz işe girdim”

Şimdilerde sağlık durumunun iyi olduğu bilinen ve zaman zaman tansiyonunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, son olarak sanayiden yayınladığı fotoğrafına "Stressiz işe girdim" notunu düştü. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada hızla yayıldı.

 

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ETİKETLER
#cem yılmaz
#kalp krizi
#Anjiyo
#Ayvacık Devlet Hastanesi
#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi
#Magazin
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