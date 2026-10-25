Yeni sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alan Bir Hayat Hikayesi dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla tanınan İpek Tuzcuoğlu, dizinin kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu, yapımda Gülizar Birsen karakterine hayat verirken Hazal Subaşı’nın annesi olarak hikayede yer alacak. Tuzcuoğlu’nun diziye katılması, projenin oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler arasında dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Bir Hayat Hikayesi dizisine usta oyuncu! İpek Tuzcuoğlu, Hazal Subaşı’nın annesini oynayacak İpek Tuzcuoğlu, Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı 'Bir Hayat Hikayesi' dizisinin kadrosuna dahil oldu. İpek Tuzcuoğlu, dizide Hazal Subaşı'nın canlandıracağı karakterin annesi olan Gülizar Birsen rolünü üstlenecek. Dizi, 1970'li yıllarda iki çocuk annesi Hayat'ın, oğlu Savaş'a otizm teşhisi konulmasının ardından verdiği yaşam mücadelesini konu alıyor. Birkan Sokullu, projede başrolü Hazal Subaşı ile paylaşacak isim olarak yer alıyor. Dizinin çekimlerinin kasım ayının ortasında başlaması planlanırken, ilk bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

İPEK TUZCUOĞLU’NUN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Ekranların tanınan oyuncularından İpek Tuzcuoğlu, yeni sezonda Bir Hayat Hikayesi dizisinin kadrosunda yer alacak. Usta oyuncu, dizide Gülizar Birsen karakterini oynayacak. Hikayede Hazal Subaşı’nın hayat vereceği karakterin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Tuzcuoğlu’nun projedeki rolü şimdiden merak konusu oldu.

Tuzcuoğlu’nun hikayeye dahil olmasıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu da genişlemiş oldu. Usta oyuncunun dizideki karakterinin hikayenin gelişimine nasıl katkı sağlayacağı ise merak ediliyor.

BİR HAYAT HİKAYESİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bir Hayat Hikayesi dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hazal Subaşı’nın başrolde yer aldığı projeye İpek Tuzcuoğlu’nun da katılmasıyla kadro güçleniyor. Dizinin hikayesinde Gülizar Birsen karakterine hayat verecek olan Tuzcuoğlu, Hazal Subaşı’nın oynayacağı karakterin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Yapımın diğer oyuncuları ve karakterler arasındaki ilişkiler de diziye ilişkin merak edilen ayrıntılar arasında yer alıyor.

BİR HAYAT HİKAYESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

1970’li yıllarda geçen Bir Hayat Hikayesi, iki çocuk annesi Hayat’ın ailesiyle birlikte yaşadığı zorlukları ve oğlu Savaş’a otizm teşhisi konulmasının ardından verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hayat, oğlunun daha iyi bir yaşam sürmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için büyük fedakarlıklar yapıyor. Aile ilişkilerini ve bir annenin evladı için üstlendiği sorumlulukları merkeze alan dizide, Hayat’ın yıllara yayılan yaşam mücadelesi ekrana taşınıyor.

Başarılı oyuncu Birkan Sokullu, dizinin başrolünü Hazal Subaşı ile paylaşacak. Hikayenin merkezindeki Hayat karakteriyle yolları kesişen isimlerden biri olacak. 1970’li yıllarda başlayan ve bir annenin otizmli oğlu için verdiği mücadeleyi konu alan dizide Çağrı Aras’ın hikayeye nasıl dahil olacağı da merak ediliyor. Sokullu ve Subaşı’nın aynı projede buluşması, dizinin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.

BİR HAYAT HİKAYESİ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alan Bir Hayat Hikayesi dizisinin çekimlerinin kasım ayının ortasında başlaması planlanıyor. 1970’li yıllarda geçen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın hazırlıkları sürüyor. Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Yayın tarihinin, çekim takviminin netleşmesinin ardından belli olması bekleniyor.