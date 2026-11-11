Usta oyunculuğuyla sinema, televizyon ve tiyatro alanında çok sayıda projede boy gösteren Stacy Keach, hayatını kaybetti. 'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerindeki başarılı oyunculuk kariyeriyle hafızalara kazınan Stacy Keach, vefat haberiyle sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğdu. Başarılı aktörün ölüm nedeni ise merak edildi. Magazin gündeminde vefat ettiğine ilişkin haberlerle adından söz ettiren Stacy Keach'in özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki, Stacy Keach neden öldü? Stacy Keach kimdir? Stacy Keach kaç yaşında? Stacy Keach çocukları var mı, evli mi? Stacy Keach hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Stacy Keach'e dair bilinmeyenler...

STACY KEACH NEDEN ÖLDÜ?

Özellikle 'Prison Break' ve 'Mike Hammer' gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Stacy Keach, 10 Kasım 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Keach'in vefat haberini eşi Malgosia Tomassi Keach duyurdu. Eşinin yaptığı açıklamada ünlü aktörün Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Stacy Keach'in, ölüm nedeninin uzun süredir mücadele ettiği ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği olduğu duyuruldu. Daha önce de çeşitli kalp rahatsızlıkları yaşadığı bilinen Keach, Haziran 2017'de Chicago'da sahnede bulunduğu sırada kalp krizi geçirmişti. Ünlü aktörün eşi Malgosia Tomassi Keach, Keach'in "ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliğiyle uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından" hayatını kaybettiğini açıkladı.

STACY KEACH KİMDİR?

Tam adı Walter Stacy Keach Jr. olan Stacy Keach, Amerikalı oyuncu ve anlatıcıdır. Daha çok drama rolleriyle bilinen Keach, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kanallarında yayımlanan eğitim programlarında anlatıcılık görevi ve bazı müzikal ve komedi filmlerinde roller üstlenmiştir.

Savannah, Georgia, ABD'de, aktris Mary Cain ve aktör Walter Stacy Keach çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Stacy Keach, sanatçı bir aileden gelmektedir. Ünlü oyuncunun erkek kardeşi James Keach oyuncu ve yönetmendir. 1959 yılında Van Nuys Lisesi'nden mezun olan Keach, daha sonra University of California, Berkeley'den 1963yılında bir tanesi İngilizce diğeri drama dalında 2 lisans diploması almıştır.

STACY KEACH KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 1941 tarihinde Savannah, Georgia, ABD'de dünyaya gelen Stacy Keach, 10 Kasım 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmiştir. 10 Kasım 2026'da Magdalenka, Mazovya Voyvodalığı, Polonya'daki ikametinde 85 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Keach, kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atmış ve adını dünyaya duyurmuştur.

Kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında birçok yapımda boy gösteren Stacy Keach, Yale Drama Okulu'nda ve Fulbright bursuyla Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde çeşitli eğitim ve öğrenimler görmüştür. Amerikan tiyatrosunun önde gelen oyuncularından biri olarak kabul edilen Keach, dedektif Mike Hammer karakteriyle hafızalara kazındı.

Stacy Keach'in üstlendiği özel dedektif Mike Hammer karakteri, kariyerinin en bilinen rollerinden biri haline geldi. Tiyatro alanındaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çeken Keach, Hemingway adlı televizyon yapımındaki performansıyla Altın Küre Ödülü kazandı. Başarılı aktör, 2015 yılında Amerikan Tiyatro Onur Listesi'ne kabul edildi.

STACY KEACH EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Televizyon ekranlarında rol aldığı özel dedektif Mike Hammer karakteriyle hafızalara kazınan, Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla da tiyatro dünyasında saygın bir yer edinen Stacy Keach, Prison Break dizisinde hapishane müdürü Henry Pope karakteriyle de büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz gün Polonya'daki evinde hayatını kaybettiği öğrenilen Keach, toplamda 4 evlilik yapmıştır.

Yaptığı 4 evlilikten 2 çocuğu dünyaya gelen Stacy Keach'in son eşi Malgosia Tomassi Keach'tir. Keach, ilk evliliğini Kathryn Baker ile gerçekleştirmiş ikinci evliliğini ise Marilyn Aiken ile yapmıştır. 1981 yılında Jill Donahue ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, bu evliliğini de 1986 yılında noktalamıştır. Keach'in son evliliği ise 1986 yılında Małgosia Tomassi ile yaptığı birlikteliktir.