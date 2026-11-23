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İstanbul
Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün dönüş yaptığı sırada tramvayın araca çarptığı görüntü dikkat çekti.
Haseki Tramvay Durağı yakınında, 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.