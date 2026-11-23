Rus korveti, Ukrayna İHA'larıyla böyle batırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Libya'da demirli bulunduğu sırada patlama yaşanan Rus gemisine ilişkin, "Operasyon, Libya açıklarında gerçekleştirildi. Savaşçılarımız, Ukrayna yapımı 7 deniz insansız hava aracı (İHA) kullandı. Düşmanın saldırıyı engellemek için tüm çabalarına rağmen Rus korveti Merkury batırıldı. Korvetle birlikte bir Ka-27 savaş helikopteri de imha edildi" dedi.