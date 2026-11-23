ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE SSK, BAĞ-KUR VE TABAN AYLIK HESABI

Çalışmalarda ele alınan ilk aşama Temmuz-Aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması. 3 Aralık'ta emeklilere yapılacak zammın beşinci verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına ilişkin son ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinden geldi.

FKB, kasım ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,88 olarak açıklarken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta yüzde 10,22 seviyesinde bir enflasyon zammı senaryosu söz konusu olacak.

En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı ise hükümet yasa ile belirliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,22 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye, yukarı yuvarlandığında ise 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de taban aylık düzenlemesinin Meclis'te kanunlaştırılması bekleniyor.