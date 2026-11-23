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İstanbul
Ocak 2027 emekli zammı öncesi kulislerde "karma formül" hazırlıkları hız kazandı. 17,8 milyon emekliyi kapsayan çalışmada enflasyon farkına ek olarak yaş ve prim basamaklarına göre kademeli refah payı ödemesi masaya yatırılırken; 40 bin TL'nin altında aylık alanlar, 65 yaş üstü ve kök aylığı düşük emekliler için 5 bin TL'ye kadar seyyanen iyileştirme seçenekleri değerlendiriliyor.
İşte kulislerde konuşulan son rakamlar ve milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kritik detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 17,8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor.
Emekliye zam sürecinde ilk olarak 17,8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması masada. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 bin kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme öngörülüyor. Karma formülde 15 bin TL'nin altında aylık alan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için de benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor.
Çalışmalarda ele alınan ilk aşama Temmuz-Aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması. 3 Aralık'ta emeklilere yapılacak zammın beşinci verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına ilişkin son ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinden geldi.
FKB, kasım ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,88 olarak açıklarken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta yüzde 10,22 seviyesinde bir enflasyon zammı senaryosu söz konusu olacak.
En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı ise hükümet yasa ile belirliyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,22 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye, yukarı yuvarlandığında ise 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de taban aylık düzenlemesinin Meclis'te kanunlaştırılması bekleniyor.
Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur emeklisine 2027 yılı ilk altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. FKB verileri üzerinden en düşük memur emeklisine ocak ayında yüzde 8,2 artış yapılacak. Bu senaryoya göre 31 bin 528 lira olan en düşük memur emekli aylığı 34 bin 113 lira seviyesine ulaşacak.
Asgari ücret için farklı formüller masada olsa da FKB'nin yüzde 29,79 oranındaki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini senaryosuna göre, net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret 36 bin 439 TL'ye, brüt 30 bin 33 TL olan asgari ücret ise 38 bin 976 TL'ye çıkacak. Ortalama yüzde 30 olarak yuvarlanabilecek olan asgari ücrete, işveren kesimini sıkıntıya sokmayacak şekilde emekliler için yapılacak artış doğrultusunda birkaç puan daha fazla iyileştirme olabileceği öne sürülüyor.
Enflasyon farkına ek olarak yürütülen iyileştirme çalışmaları "seyyanen zam" ve "refah payına" dayalı karma formüller ekseninde yürütülüyor. Emekli maaşına zam konusunda "prim ödemesi", "prim gün sayısı", "hizmet süresi" ve "yaş" temel kriterler olacak. İlk formül herkese prim gün sayısı ve yaşa göre refah payı verilmesini öngörüyor.
Refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak ve sistem şu 5 kademede şekillenebilecek:
Bu sistemde bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim gün sayısı varsa, o oranda yüksek ek ödeme alması hedefleniyor.
Çalışma kapsamında düşük emekli aylığı alanlara yönelik ayrı zam uygulaması da gündemde. İyileştirmenin aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan emeklilere yapılması görüşü öne çıkıyor. Yapılan çalışmaya göre 17 milyon 860 bin emeklinin yüzde 90'ına yakın bölümü yani 16 milyon 74 bin kişi 50 bin TL'nin altında maaş alıyor.
Bunun yüzde 80'inin yani 12 milyon 859 bin emeklinin eline ise 40 bin TL'nin altında aylık geçiyor. Emekliler arasında "adaleti" ve "dengeyi" bozmadan düşük aylık alanlara daha yüksek oranda zammın nasıl yapılacağına ilişkin yöntem aranırken, bu gruba yönelik kademeli olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması da değerlendirmeler arasında yer alıyor.
Çalışmada 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı alan 5,1 milyon emekli ile 65 yaş üstündeki emekliler için nasıl bir iyileştirme yapılacağı da değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşı alanlar arasında 200 bine yakın kişinin kök aylıkları 15 bin TL'nin altında bulunuyor.
Düşük kök aylıklarının yükseltilmesinin yanı sıra, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresine göre maaş farklılıklarının da korunması öngörülüyor. Bu çerçevede enflasyon farkı ve iyileştirmelerden farklı olarak, "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) uygulamalarının devreye sokulması planlanıyor. Elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımını içeren konut desteği, çocuk yardımı, kira, fatura ve gıda yardımı kalemlerinden oluşacak desteklerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hesap hareketleri ve tapu verileri esas alınarak muhtaçlık kriteri belirlenecek.
Masada belirlenecek formüle göre emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeler için 1,5 trilyon lira civarında ek kaynak ihtiyacının olacağı hesaplanıyor. Ek kaynak için 2027'de uygulanmayacak eşel-mobil sisteminden gelecek ödenek, kayıt dışılığa yönelik sıkı denetim ve deprem harcamalarının azalmasından sağlanacak gelirler dayanak oluşturacak. Formüller arasında en uygun seçeneğin belirlenmesinin ardından çalışmaya son şekli verilecek.