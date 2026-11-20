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İstanbul
Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ı ana karaya bağlayan Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıda farklı bir teknolojiye başvurdu. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink ağına getirilen kısıtlamalar üzerine alternatif iletişim sistemleri geliştiren Ukrayna ordusu, bu kez "uçan modemler" olarak adlandırılan röle dronlarını kullandı.
Financial Times'ın haberine göre Ukrayna, saldırıda görev alan insansız hava araçları ve füzelerle bağlantıyı Starlink uydularına ihtiyaç duymadan sürdürdü. Havada oluşturulan iletişim ağı sayesinde operatörler, yüzlerce kilometre uzaklıktaki saldırı araçlarını yönlendirmeyi başardı. Operasyonun en dikkat çekici yanı ise saldırı boyunca iletişimin korunması ve hedefe yaklaşan araçların rotalarının gerektiğinde değiştirilebilmesi oldu.
Ukrayna'nın geliştirdiği sistem, havada birbiriyle bağlantı kuran ve aldıkları sinyalleri diğer araçlara ileten röle dronlarından oluşuyor. Normal şartlarda uzun mesafelerde insansız hava araçlarıyla iletişim kurmak oldukça güç. Mesafe arttıkça arazi koşulları ve elektronik harp sistemleri bağlantının kesilmesine yol açabiliyor.
Ukrayna'nın "uçan modemleri" ise bu soruna çözüm olarak geliştirildi. Havada iletişim istasyonu gibi çalışan dronlar, operatörlerden gelen sinyalleri birbirine aktararak bağlantının daha uzak mesafelere taşınmasını sağlıyor. Böylece saldırı araçlarından gelen görüntüler gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Operatörler de ihtiyaç duyulduğunda uçuş rotasına müdahale edebiliyor.
Bu özellik, özellikle hava savunma sistemlerinden kaçınmak ve hedefin belirli noktalarına ulaşmak açısından önem taşıyor. Financial Times'a konuşan Ukraynalı bir subay, tarihte ilk kez bu kadar geniş bir dron ağının füzelere video sinyali aktarmak amacıyla kullanıldığını söyledi.
Habere göre Ukrayna, son operasyonda Starlink'in ülkeye özel hazırlanan versiyonu Starshield'i kullanmamayı tercih etti. Ukraynalı askerler, kendi geliştirdikleri iletişim sistemi sayesinde saldırı araçlarıyla bağlantının son ana kadar sürdürülebildiğini aktardı. Bu gelişme, Kiev yönetiminin SpaceX'in olası kısıtlamalarına bağımlılığını azaltması açısından da önem taşıyor. Ukrayna, böylece uzun menzilli saldırılarda kullanabileceği alternatif bir iletişim altyapısını sahada denemiş oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'nü hedef alan operasyonun birkaç hafta boyunca hazırlandığını ve toplam yedi aşamada gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonun ilk aşamalarında Rusya'nın bölgedeki hava savunma sistemleri, radarları ve elektronik harp ekipmanları hedef alındı.
Bu saldırılarla köprüyü koruyan savunma altyapısının zayıflatılması ve son aşama için uygun koşulların oluşturulması amaçlandı. Saldırıların ilk sonuçları 16 Kasım'da ortaya çıktı. Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, köprünün karayolu bölümündeki kemere zarar verdi.
17 Kasım sabaha karşı düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 227 metre uzunluğundaki kemer ile bağlantılı karayolu bölümünün çöktüğü bildirildi. Zelenskiy'nin açıklamasına göre operasyonun son aşamasında farklı türde insansız hava araçları ve seyir füzeleri birlikte kullanıldı.
Ukrayna'nın paylaştığı bilgilere göre Kırım Köprüsü operasyonunda toplam 11 farklı silah sistemi görev aldı. Karayolu bölümüne yönelik saldırılarda Palianytsia adlı füze-dronlar kullanılırken, demiryolu bölümünün hedef alınmasında Neptün seyir füzeleri, Ruta sistemleri ve FP-5 Flamingo füzeleri devreye girdi.
Özellikle Flamingo füzelerinin saldırı boyunca iletişim bağlantısını koruyabilmesi, hedefe yönelik hassas vuruşta önemli rol oynadı. Ukrayna'nın açıkladığı operasyon listesinde Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo ve R-360 Neptün sistemleri yer aldı.
Savaş alanında insansız hava araçlarının kullanımı yaygınlaşırken, bu araçlarla kesintisiz iletişim kurulmasını sağlayan sistemlerin önemi de giderek artıyor. Özellikle elektronik harp faaliyetlerinin yoğun olduğu Ukrayna savaşında, bir dronun ne kadar uzağa gidebildiği kadar operatörüyle bağlantısını ne kadar süre koruyabildiği de belirleyici hale geldi.
Financial Times'ın haberine göre bu alanda çalışan tek ülke Ukrayna değil. Rusya da benzer havadan iletişim ağları geliştiriyor ve röle dronlarının kullanımını genişletiyor. Ukraynalı analistler, Rusya'nın söz konusu sistemlerde kullandığı ekipmanların önemli bir bölümünü Çin'den temin ettiğini belirtiyor.
Ukraynalı askerî analist Bogdan Miroşnikov ise ülkesinin bu teknolojiye daha erken yatırım yapması gerektiği görüşünde. Miroşnikov'a göre Ukrayna'nın yaklaşık bir buçuk yıl önce genişletmeye başlaması gereken röle dronu sistemleri, ancak şimdi büyük ölçekte kullanılmaya başlandı.