STARLINK'İN YERİNİ 'UÇAN MODEMLER' ALDI

Ukrayna'nın geliştirdiği sistem, havada birbiriyle bağlantı kuran ve aldıkları sinyalleri diğer araçlara ileten röle dronlarından oluşuyor. Normal şartlarda uzun mesafelerde insansız hava araçlarıyla iletişim kurmak oldukça güç. Mesafe arttıkça arazi koşulları ve elektronik harp sistemleri bağlantının kesilmesine yol açabiliyor.

Ukrayna'nın "uçan modemleri" ise bu soruna çözüm olarak geliştirildi. Havada iletişim istasyonu gibi çalışan dronlar, operatörlerden gelen sinyalleri birbirine aktararak bağlantının daha uzak mesafelere taşınmasını sağlıyor. Böylece saldırı araçlarından gelen görüntüler gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Operatörler de ihtiyaç duyulduğunda uçuş rotasına müdahale edebiliyor.

Bu özellik, özellikle hava savunma sistemlerinden kaçınmak ve hedefin belirli noktalarına ulaşmak açısından önem taşıyor. Financial Times'a konuşan Ukraynalı bir subay, tarihte ilk kez bu kadar geniş bir dron ağının füzelere video sinyali aktarmak amacıyla kullanıldığını söyledi.