Bursa'da pes dedirten olay! Alkol denetiminde yakalanınca 112'yi arayıp polisleri şikayet etti: "Bin kişi araya sokacağım" dedi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, alkol denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler alkol kontrolü yapmak istediğinde otomobil sürücüsü Erkut E., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bunun ekipler, sürücünün kaçmaması ve aracı muhafaza altına almak için araç anahtarını aldı. Araç anahtarının alındığını öğrenen Erkut E., 112'yi arayarak, "Burada benim aracımın anahtarını gasp ettiler. Buraya ekip istiyorum. Bu araba bana ait. Alkollüyüm diye anahtarımı aldılar, öyle bir dünya yok. Avukatımı da arıyorum, şu an bin kişi araya sokacağım bakalım ne yapacaklar. Beni cezaevine sok, anahtarımı alamazlar" dedi. Yaşananların ardından karakola götürülen sürücü Erkut E.'ye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine 5 yıl el koyulan sürücünün aracı da otoparka çekildi.