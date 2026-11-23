Bursa'da 15-16 yaşlarındaki çocuğa acımasız saldırı! 5 kişilik grubun gasp anları kameraya yansıdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 15-16 yaşlarındaki çocuk, 5 kişilik grubun hedefi oldu. Çocuğun çevresini saran grup, tekme ve yumruklarla çocuğu darp etmeye başladı. Çocuk aldığı darbelerle zor anlar yaşarken, saldırganlar, darbettikleri çocuğun cep telefonunu ve parasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Kameraya yansıyan olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.