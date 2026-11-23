SGK'NIN KONTROL MUAYENESİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emeklilik dönemi, yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen en önemli kazanımlardan biri. Ancak SGK tarafından yapılacak bir kontrol muayenesi, bazı emekliler için bu dönemi endişeli bir sürece dönüştürebiliyor. Özellikle malullük ve engellilik nedeniyle aylık alanların, hak kaybı yaşamamak için sosyal güvenlik mevzuatındaki yükümlülükleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Sosyal güvenlik sisteminde gözden kaçırılan küçük bir ayrıntı bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kontrol muayenesi de bu açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde SGK'nın kontrol muayenesi kurallarını ve maaş kesintisi risklerini tek tek sıraladı.