Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malullük, iş göremezlik ve engelli vergi indirimi kapsamında aylık alan emeklileri "Sürekli" ibareli raporları bulunsa dahi kontrol muayenesine çağırabiliyor.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, sevk tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçiren emeklilerin aylıklarının kesileceğini ve aradaki ödemelerin tamamen yanacağını belirterek kritik uyarılarda bulundu.
Karakaş'ın yazısından öne çıkan kritik detayla şöyle şekilleniyor...
Emeklilik dönemi, yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen en önemli kazanımlardan biri. Ancak SGK tarafından yapılacak bir kontrol muayenesi, bazı emekliler için bu dönemi endişeli bir sürece dönüştürebiliyor. Özellikle malullük ve engellilik nedeniyle aylık alanların, hak kaybı yaşamamak için sosyal güvenlik mevzuatındaki yükümlülükleri yakından takip etmesi gerekiyor.
Sosyal güvenlik sisteminde gözden kaçırılan küçük bir ayrıntı bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kontrol muayenesi de bu açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde SGK'nın kontrol muayenesi kurallarını ve maaş kesintisi risklerini tek tek sıraladı.
Kontrol muayenesi, sağlık sorunu nedeniyle maaş bağlanan kişinin iyileşip iyileşmediğinin denetlenmesi anlamına geliyor. Kurum Sağlık Kurulu, çalışma gücündeki kaybın devam edip etmediğini yeniden tartıyor. Temel amacı devlete ait kaynağın korunması olan bu uygulamada Karakaş şu uyarıyı yapıyor:
"SGK, 'Sürekli' ibareli raporunuz olsa dahi kanunen sizi her an kontrol muayenesine çağırabilir. Kimse 'Benim raporum ömür boyu geçerli' rehavetine kapılmamalıdır."
Bu uygulama tüm emeklileri kapsamıyor. Sadece SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki şu beş grup kontrol muayenesine tabi tutulabiliyor:
SGK durup dururken kimseyi hastaneye göndermiyor. Sevk işlemi için şu 3 sebepten birinin oluşması gerekiyor:
Kontrol muayenesi için ikamet edilen ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri tek yetkili adres olarak kabul ediliyor. Hastalığı nedeniyle sürekli takip edildiği hastane SGK tarafından yetkilendirilmişse ve bu durum belgelenirse, emekli öncelikle o hastaneye sevk ediliyor. Özel veya yetkisiz bir hastanenin yoğun bakımında yatan ve nakli hayati risk taşıyan hastalar ise durumları belgelendiği takdirde yattıkları hastanede muayene ediliyor.
SGK’nın sevk etmediği bir hastaneden bireysel imkanlarla alınan raporların kesinlikle geçersiz olduğuna dikkat çeken Karakaş, "SGK'nın sevk kâğıdı olmadan alınan rapor, hukuken yok hükmündedir. Boşuna vakit ve nakit kaybetmeyin" uyarısında bulunuyor.
SGK, kontrol muayene tarihinden en az 3 ay önce ilgili kişiye sevk yazısını gönderiyor. Yazı ele ulaşır ulaşmaz ilgili hastaneden randevu alınması gerekiyor. Geçerli bir mazeret olmaksızın belirtilen tarihe kadar muayene yaptırılmadığı takdirde, takip eden ödeme döneminde emekli maaşı bıçak gibi kesiliyor.
Maaş kesintisi sonrası izlenecek takvim, birikmiş ödemelerin kaderini belirliyor:
Bu 3 aylık sürenin hesabında hastaneye başvurulan gün değil, hastanenin raporu düzenlediği tarih esas alınıyor. Bu nedenle hastane süreçlerindeki gecikmelerin mutlaka hesaba katılması gerekiyor.
Kurum Sağlık Kurulu’nun çalışma gücü kaybı kararına katılmayanlar, en üst merci olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edebiliyor. Ancak kurul henüz kesin karar vermemiş ve yalnızca "ek belge getirin" veya "yeniden muayene olun" şeklinde ara karar almışsa bu aşamada itiraz hakkı bulunmuyor.
Öte yandan malullük maaşı alırken Türkiye’de veya yurt dışında sigortalı çalışmaya başlayanların aylığı kesiliyor. İşten ayrılıp yeniden maaş talep edildiğinde SGK kişiyi tekrar kontrol muayenesine gönderiyor ve hastalığın sürdüğü tespit edilirse başvuruyu izleyen ödeme döneminden itibaren aylık yeniden bağlanıyor.
15 Ocak 2025 (hariç) tarihinden önce engelli vergi indirimi belgesiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunan emekliler de kontrol muayenesi kurallarına tabi tutuluyor. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muayene edilen bu gruptaki emekliler de muayene tarihinden en az 3 ay önce hastaneye sevk ediliyor.
Karakaş, yazısının sonunda emeklilerin tebligat adreslerini güncel tutmaları, gelen evrakları ihmal etmemeleri ve 3 aylık yasal süreyi kesinlikle geçirmemeleri gerektiğini vurguladı.