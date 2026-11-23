ASELSAN’dan denizlerdeki hava tehdidine çözüm: GÖKDENİZ nefes aldırmayacak

ASELSAN, kara konuşlu hava savunma sistemlerinde kanıtlanmış uzmanlığını deniz platformlarına taşıyarak, deniz ortamındaki insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı etkili çözümler geliştiriyor. Altı ülkenin donanması tarafından tercih edilen GÖKDENİZ, Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen gerçek atışlı testte hava tehditlerini tespit, takip ve angaje ederek imha etme kabiliyetini başarıyla sergiledi. Küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedefleri, gemisavar füzeler ve diğer deniz tehditlerine karşı geliştirilen GÖKDENİZ, deniz platformlarına kritik bir yakın hava savunma katmanı sağlıyor.