Emniyetin su altı kahramanları: Güvenlik kurbağa adamlara emanet

Emniyetin su altı güvenlik ekipleri ve delil avcıları TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eğitimlerin devam ettiğini söyleyen 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Deliktaş kurbağa adamların zorlu görevlerine değindi:

Kurbağa adam, ellerinde silahlı polis ve diğer kolluk görevlerimiz olup dalış kabiliyeti olan personellerimizdir. Burası Çanakkale'de bulunan Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Koruma Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışmaktayız. Şu anda da aktif bir eğitimimiz devam etmekte. 11 kurçağı personelimiz, 17 eğitmenimizle beraber eğitim icrasına devam ediyoruz.

Şu an üstlerindeki ekipmanlar çiftli tüpleri var. Çiftli tüp kullanmamızın ana sebebi soğuk ve derin dalışlarımızda. Olası aksiliklerde yedek gaz kaynaklarının sürekli yanında bulunması. Üzerlerinde tam yüz dalış maskeleri var. Bu maskenin en büyük avantajı hem yüzlerini soğuktan ve diğer cisimlerden koruyor. Karanlık dalışlarımızda, görüş olmayan sularda. Hem de olası bir bilinç kaybı, bayılma vs. durumlarda personelimizin rahat rahat nefes almasını sağlıyor.

Evet şu an üzerindeki ekipmanla bu kardeşimiz 42 metreye dalış yapabilir. 42 metreye kadar. Ancak daldığı derinlik süre kısıtlamasını getirir. Ne kadar derine iniyorsa o kadar az dalabilir. 42 metredeki dalış limiti 7 dakika ve 10 dakikadır.