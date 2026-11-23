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İstanbul
Bir zamanlar oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, 29 yaşında futbola ara verdiğini açıkladı. Mor, sağlığına odaklanmak için futboldan uzaklaşmak istediğini söyledi.
Emre Mor açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı, profesyonel futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı tanımam ve sağlığıma öncelik vermem gereken bir noktaya geldim.
Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendime odaklanmak gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin benim için neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum"