Bir zamanlar oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, 29 yaşında futbola ara verdiğini açıkladı. Mor, sağlığına odaklanmak için futboldan uzaklaşmak istediğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emre Mor futbol kariyerine ara verdi: Sebebini de açıkladı Futbolcu Emre Mor, sağlığına odaklanmak için 29 yaşında profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığını açıkladı. Mor, küçüklüğünden beri profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştığını ifade etti. Vücudunu dinlemesi, sınırlarını tanıması ve sağlığına öncelik vermesi gereken bir noktaya geldiğini söyledi. Profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendisine odaklanma kararı aldığını belirtti. Futbola olan sevgisinin asla değişmeyeceğini ve geleceğe dair umudunu koruduğunu ekledi.

"BAZI SAĞLIK SORUNLARIYLA KARŞILAŞTIM"

Emre Mor açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı, profesyonel futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı tanımam ve sağlığıma öncelik vermem gereken bir noktaya geldim.

"FUTBOLA OLAN SEVGİM ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendime odaklanmak gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin benim için neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum"