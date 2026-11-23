Otoyolda motosikletle akrobasi şovu pahalıya patladı! 48 bin 500 lira ceza yedi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı sosyal medya hesabından yayınlayan 20 yaşındaki U.S.G. şovun bedelini pahalı ödedi. İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, önce görüntülerden şahsın kimliği tespit edildi, ardından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosikletle akrobatik hareket yapmak ve kask takmamak ihlallerinden toplam 48 bin 500 lira trafik idari para cezası kesildi. Sürücünün motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edilirken, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Şüpheli hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.