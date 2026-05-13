Sosyal medya şovu pahalıya patladı! Motor üzerinde akrobatik hareketler cezasız kalmadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hareketler yapan bir şahıs o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımı görüp şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın Gökmeydan Mahallesi'nde yaşandığı ve sürücünün M.Y. isimli kişi olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 39 bin 966 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu

Özetle