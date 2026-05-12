Millî Eğitim Bakanlığı, “üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürüleceği” yönündeki iddialara açıklık getirdi. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu iddiaları yalanladı.

HABERİN ÖZETİ 'Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşecek' iddiasına Bakan Tekin'den cevap Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversiteye başlama yaşının 15'e düşürüleceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, Bakanlığın amacının erken mezuniyet değil, nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu belirtti. Bakan Tekin, eğitim politikalarının hızlandırma değil, verimlilik ve esnek eğitim modelleri üzerine kurulu olduğunu söyledi. Öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan çok, bu sürenin verimli ve kaliteli olmasına önem verildiğini vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığı ve öğrencilerin ilgi ile yeteneklerine göre farklı eğitim modelleri geliştirildiği kaydedildi.

'HEDEF ERKEN MEZUNİYET DEĞİL NİTELİKLİ EĞİTİM'

Bakan Tekin, bakanlığın hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, daha nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Tekin, eğitim politikalarının hızlandırma değil, verimlilik ve esnek eğitim modelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

Tekin, öğrencilerin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan çok, bu sürenin verimli ve kaliteli olmasının önemsendiğini vurgulayıp, “Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkân tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını kaydeden Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.