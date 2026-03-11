Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi zorunluğu eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 12:22

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

HABERİN ÖZETİ

Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak çocukların daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirterek kamuoyundaki tartışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Çocukların bilgi erişiminin kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirtti.
Kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve değerlendirdiklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Çocukların bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

"DAHA ERKEN YAŞLARDA YÜKSEK EĞİTİME DEVAM ETMELERİ LAZIM"

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken çocuklarımızın bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi lazım. Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enerji krizi Türkiye'yi vurur mu? Bakan Bayraktar net konuştu
Eğitim süresi kısaltılacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklama: Takdir TBMM’de
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.