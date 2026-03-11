Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak çocukların daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirterek kamuoyundaki tartışmaları değerlendirdiklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili bir açıklama yaptı. Çocukların bilgi erişiminin kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini belirtti. Kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Çocukların bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

"DAHA ERKEN YAŞLARDA YÜKSEK EĞİTİME DEVAM ETMELERİ LAZIM"

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken çocuklarımızın bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi lazım. Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz"