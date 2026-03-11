Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Çocukların bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi gerektiğini kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.
Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken çocuklarımızın bilgi erişimi kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek eğitime devam etmesi lazım. Kamuoyundaki tartışmaları izliyor ve değerlendiriyoruz"