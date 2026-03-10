Eğitim süresi kısaltılacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklama: Takdir TBMM’de

Kategoriler
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim sisteminde planlanan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine yönelik konuşan BakanTekin, bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını söyledi.
Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini belirten Bakan Tekin, "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz" dedi.
Tekin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir TBMM’nin olacaktır"