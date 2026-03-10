Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim sisteminde planlanan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eğitim süresi kısaltılacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklama: Takdir TBMM’de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine dair kesinleşmiş bir karar olmadığını, ancak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını belirtti. Dünyada üniversiteye başlama yaşının erken dönemlere çekildiği göz önünde bulundurularak, 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlanabilecek bir mekanizma geliştirilip geliştirilemeyeceği üzerinde çalışıldığını söyledi. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltma seçeneklerinin de tartışıldığı ve izlendiği ifade edildi. Yapılacak düzenlemelerle ilgili takdirin TBMM'nin olacağı belirtildi.

12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine yönelik konuşan BakanTekin, bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini belirten Bakan Tekin, "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz" dedi.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

Tekin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir TBMM’nin olacaktır"