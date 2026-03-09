Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den iddialara net cevap

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde muhalefet kanadıyla girilen laiklik tartışmalarına değinen Tekin, eğitimde yalnızca akademik başarı ve teknolojik gelişmelerin değil, değer eğitiminin de önemli olduğunu söyledi. Tekin, uluslararası toplantılarda dahi eğitimin temel amacının ‘iyi insan yetiştirmek’ olduğunun altını çizdi.
Ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin de konuşan Tekin, öğrencilerin 180 iş günü okula gelmeleri gerektiğini belirterek, ara tatilin kaldırılmayacağını söyledi.
Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de 9’ar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk. Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler. Seminer dönemi. Onu da online olarak yapacağız"