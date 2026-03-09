Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den iddialara net cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Mevzuata göre öğrencilerin 180 iş günü okula gelmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Tekin, "Ara tatilleri kaldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den iddialara net cevap
Milli Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde muhalefet kanadıyla girilen tartışmalarına değinen Tekin, eğitimde yalnızca akademik başarı ve teknolojik gelişmelerin değil, değer eğitiminin de önemli olduğunu söyledi. Tekin, uluslararası toplantılarda dahi eğitimin temel amacının 'iyi insan yetiştirmek' olduğunun altını çizdi.

Ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den iddialara net cevap

"ARA TATİL KALDIRILMAYACAK"

Ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin de konuşan Tekin, öğrencilerin 180 iş günü okula gelmeleri gerektiğini belirterek, ara tatilin kaldırılmayacağını söyledi.

"BU BİR TEKNİK ZORUNLULUK"

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de 9'ar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk. Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler. Seminer dönemi. Onu da online olarak yapacağız"

