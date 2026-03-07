Menü Kapat
Riskli okullarda 24 saat polis görevi: Fatma Nur öğretmenin kaybı sonrası güvenlik tartışılıyor

Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik isimli öğretmenin okulda bir öğrenci tarafından saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybetmesinin ardından okullardaki güvenlik önlemleri tartışılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teikin, riskli okullarda polis devriyesi ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimin olduğunu ifade etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 03:11
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 03:11

, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaret etti. Vali Hayrettin Çiçek ile görüşen Bakan Tekin, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Riskli okullarda 24 saat polis görevi: Fatma Nur öğretmenin kaybı sonrası güvenlik tartışılıyor

RİSKLİ OKULLARDA 24 SAAT POLİS NEZARETİ

Bakan Yusuf Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmasına, Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Tekin, AK Parti hükümeti döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetini azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezalarla ilgili ağırlaştırma yaptıklarını anlatan Tekin, eğitimde güvenliğin sağlanlaması için çalışmaların yapıldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personellerinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Cumhurbaşkanımız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

#yusuf tekin
#milli eğitim bakanı
#Öğretmen Güvenliği
#Eğitimde Şiddet
#Polis Nezareti
#Gündem
