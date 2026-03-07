Riskli okullarda 24 saat polis görevi: Fatma Nur öğretmenin kaybı sonrası güvenlik tartışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaret etti. Vali Hayrettin Çiçek ile görüşen Bakan Tekin, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

RİSKLİ OKULLARDA 24 SAAT POLİS NEZARETİ

Bakan Yusuf Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmasına, Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Tekin, AK Parti hükümeti döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetini azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezalarla ilgili ağırlaştırma yaptıklarını anlatan Tekin, eğitimde güvenliğin sağlanlaması için çalışmaların yapıldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personellerinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Cumhurbaşkanımız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.