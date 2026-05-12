Temel kazısı yapılan arsanın yanındaki bina bir anda yan yattı! Saniyeler içinde yerle bir oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir arsadaki temel kazma çalışmaları sırasında, bitişikte bulunan iki katlı binanın temeli ağır hasar alınca yapı yana doğru yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, binanın riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden tahliye edilmiş olması olası bir facianın önüne geçti. Saniyeler içinde yana yatan bina yerle bir oldu. Ekiplerin enkaz alanında cihazlarla yaptığı öğrenildi. Yetkililer, sarsıntıdan etkilenme ihtimali olan diğer yapılar için de incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

