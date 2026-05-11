Championship Play-Off yarı final rövanşında Millwall ile Hull City finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İlk maçta 0-0’lık skorla avantaj sağlayamayan iki takım, Wembley bileti için bu kez The Den’de sahaya çıkacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Millwall Hull City maçı hangi kanalda? CANLI maç yayını şifresiz kanalda verilecek İngiltere Championship Play-Off yarı final rövanşında Millwall ve Hull City, finale yükselmek için Londra'daki The Den Stadyumu'nda karşılaşıyor. Millwall Hull City canlı izle! İlk maç 0-0 sona erdi. Millwall Hull City hangi kanalda? Kazanan takım Premier Lig'e yükselme şansı elde edecek. Hull City maçı canlı izle! Maç bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Hull City maçı hangi kanalda? Karşılaşma TV8,5 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Millwall normal sezonda iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekti, son 4 ev maçında gol yemedi. Hull City, sezon içinde The Den'de Millwall'u 3-1 mağlup etmişti.

MİLLWALL HULL CİTY CANLI İZLE

İngiltere Championship Play-Off yarı final rövanş karşılaşması bu akşam Londra’da oynanacak. The Den Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak mücadelede kazanan takım, 23 Mayıs’ta Wembley’de oynanacak finalde Premier Lig’e yükselme şansı elde edecek. İlk maçta MKM Stadium’da oynanan mücadelede taraflar golsüz eşitlikle ayrılmış, Millwall’ın son dakikalarda bulduğu gol ise tartışmalı şekilde iptal edilmişti. Rövanş öncesi seride herhangi bir skor avantajı bulunmuyor.

Millwall normal sezonda play-off hattını son haftalarda garantilerken özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekti. Londra temsilcisi son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı ve The Den’de oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemedi. Hull City ise sezonu 6. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı. Sarı-siyahlılar deplasmanda galibiyet arayacak ancak son 5 dış saha maçında kazanamaması dikkat çekiyor. Millwall Hull City maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

MİLLWALL - HULL CİTY İSTATİSTİKLERİ

Millwall sezon boyunca savunma hattındaki direnciyle ligin en az gol yiyen ekipleri arasında yer aldı. Alex Neil yönetimindeki ekip 83 puan toplarken taraftarı önünde oynadığı maçlarda sert ve disiplinli futboluyla sonuç aldı. Takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Femi Azeez sezonu 11 golle tamamladı. Savunmada ise kaptan Jake Cooper liderliğinde güçlü bir yapı kuruldu.

Hull City tarafında Sergej Jakirovic yönetimindeki ekip normal sezonu 73 puanla 6. sırada bitirdi. İlk maçta savunmada dirençli bir görüntü sergileyen Hull, rövanşta kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışacak. Takımın hücumdaki önemli isimleri arasında Oli McBurnie ile Mohamed Belloumi bulunuyor. Hull City sezon içerisinde The Den’de Millwall’u 3-1 mağlup etmişti.

MİLLWALL HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Millwall ile Hull City arasında oynanacak Championship Play-Off yarı final rövanş karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

TV8,5 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri de belli oldu. Türksat 4A uydusunda yayın yapan kanalın frekans bilgileri 12356 MHz olarak açıklanırken polarizasyon değeri yatay, symbol rate 7100 Ksym/s ve FEC değeri ise 2/3 olarak paylaşıldı. Kanal ayrıca D-Smart 47. kanal, Kablo TV 41. kanal, Tivibu 52. kanal ve Digiturk 55. kanal üzerinden izlenebilecek.

TV8,5 MİLLWALL - HULL CİTY MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Championship Play-Off yarı final rövanş mücadelesi TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Türksat 4A üzerinden güncel frekans bilgileriyle yayına ulaşabilecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma ayrıca Exxen platformu üzerinden internet bağlantısıyla canlı olarak izlenebilecek. Exxen kullanıcıları platform üzerinden Millwall ile Hull City arasındaki mücadeleyi canlı takip edebilecek. Londra’daki The Den Stadyumu’nda oynanacak maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.