Balıkesir'de yüksek ses tartışması kötü bitti! Esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Balıkesir'de bir esnaf, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle sanayide tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Son yolculuğuna uğurlanan adamın cenazesi, kendisine ait çekici aracıyla taşındı.

Balıkesir'de yüksek ses tartışması kötü bitti! Esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı
Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek sesle müzik dinleme konusu yüzünden İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında sözlü çıktı.

Balıkesir'in Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan esnaf hayatını kaybetti.
İsmail Süzan ve kaynak ustası Ali Topallar arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Topallar, pompalı tüfekle ateş açtı.
Vücuduna saçmalar isabet eden İsmail Süzan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ali Topallar tutuklandı.
Hayatını kaybeden 46 yaşındaki İsmail Süzan'ın cenazesi, kullandığı çekiciyle mezarlığa taşındı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Topallar, pompalı tüfekle ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan İsmail Süzan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Süzan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ ÇEKİCİDE TAŞINDI

İlçenin tanınan esnaflarından 46 yaşındaki İsmail Süzan için Yalı Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlendi. Törene Süzan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

Kılınan namazın ardından Süzan'ın tabutu, yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına taşındı.

