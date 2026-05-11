Balıkesir'de yüksek ses tartışması kötü bitti! Esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde yüksek sesle müzik dinleme konusu yüzünden İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Topallar, pompalı tüfekle ateş açtı.
Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan İsmail Süzan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Süzan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçenin tanınan esnaflarından 46 yaşındaki İsmail Süzan için Yalı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Süzan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.
Kılınan namazın ardından Süzan'ın tabutu, yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına taşındı.