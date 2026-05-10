Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan genç hayatını kaybetti.

Dinle Özetle

Manisa'da acı olay! Üst geçit asansöründe sıkışan genç baba hayatını kaybetti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 51

HABERİN ÖZETİ Manisa'da acı olay! Üst geçit asansöründe sıkışan genç baba hayatını kaybetti Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Seymen Görciz hayatını kaybetti. Olay, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Seymen Görciz, asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA'DA KAHREDEN OLAY

Saat 16.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk babası 24 yaşındaki Seymen Görciz, üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı.

GENCIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.