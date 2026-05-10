Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 ay önce astsubaylık görevinden ayrılan ve gece evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç, denizde ölü bulundu.

HABERİN ÖZETİ Eski astsubay denizde ölü bulundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 ay önce astsubaylık görevinden ayrılan ve gece evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç, denizde ölü bulundu. 26 yaşındaki Fatih Tosun, gece yarısı babasından araba anahtarını alarak evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri arama başlattı. Tosun'un cansız bedeni sabah saatlerinde Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Park civarında denizde bulundu. Fatih Tosun'un Van'da astsubay olarak görev yaparken görevinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GECE YARISI EVDEN AYRILDI

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Canbalı Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki Fatih Tosun, dün gece saatlerinde babasından arabanın anahtarını alarak evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ DENİZDE BULUNDU

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Başkanlığı ekipleri ve jandarma personeli katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Park civarında yaptıkları aramada Tosun'u denizde ölü olarak buldu.

ASTSUBAY OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Fatih Tosun'un Van'da astsubay olarak görev yaparken görevinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.