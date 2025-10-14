Astsubayların çocukları kavga etti, babalar hesaplaştı: 1 ölü

Çanakkale’de, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nı bahçesinde babaların hesaplaşmasında 1 kişi hayatını kaybetti.

HUSUMET ÇOCUKLARIN KAVGASIYLA BAŞLADI

İddiaya göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.’nin çocuklarının önceden ettikleri kavga sebebiyle husumetli olduğu ifade edildi.

TABANCASINI ATEŞLEDİ EMEKLİ ASTSUBAY G.Y'Yİ ÖLDÜRDÜ

Apartmanın önünde karşılaşan C.B., komşusu G.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabanca ile G.Y.'yi sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede G.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli C.B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.