Akran zorbalığı dehşeti: 14 yaşındaki kızı saçlarından sürüklediler

Çanakkale'de lise öğrencileri olduğu öğrenilen 14 yaşındaki iki çocuk kavga etti. E.A. (14) ve B.I.Ç. (14) isimli iki kız çocuğu sebebi bilinmeyen bir şekilde fiziksel saldırıya başladı. Cep telefonuyla çekilen görüntülere B.I.Ç.'nin, kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürüklediği yansıdı.

SALDIRGAN KIZIN İFADESİ ALINDI

25 Eylül'de yaşanan bu olay sonrası görüntüler sosyal medyada yayıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaparak, "Kasten yaralama (Akran Zorbalığı) 25.09.2025 günü birbirlerini karşılıklı darp eden lise öğrencileri suça sürüklenen çocuk B.I.Ç. (14) ve E.A. ifadeleri akabinde 25.09.2025 günü savcılıktan serbest kalmış olup E.A. ailesine teslim edilmiştir. B.I.Ç. cumhuriyet savcısının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.