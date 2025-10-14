Menü Kapat
19°
Aktüel
 | Erdem Avsar

Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında son 9 ay içinde en çok kazandan takımlar hem yatırımcılar hem de taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 19:05

'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında spor endeksi yüzde 21,4 oranında geriledi.

Kulüplerin yaşadığı mali sorunlar, zayıf finansal tablolar hisse fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

BORSADA HANGİ TAKIM HİSSESİ KAZANÇ SAĞLADI?

BORSADA HANGİ TAKIM HİSSESİ KAZANÇ SAĞLADI?

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Futbol AŞ olduğu belirlendi.

Sponsor anlaşmaları hisselerin değer artışında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip bu dönemde teknik direktör değişikliğine gitti.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerdeki artış dikkat çekti.

Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Bu süreçte;

  • Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği’nin hisseleri yüzde 42,8,
  • Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 39,9,
  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları’nın hisseleri yüzde 6,6 oranında azaldı.
Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performansları incelendiğinde yatırımcısına

  • Galatasaray yüzde 15,1,
  • Fenerbahçe yüzde 14,4,
  • Beşiktaş yüzde 8,3 ve
  • Trabzonspor yüzde 3,2 zarar ettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olan , eylül ayını 19 milyar 35 milyon liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da hangi takım hissesi yatırımcısına kazandırdı?
Yılın ilk 9 ayında yatırımcısına kazanç sağlayan tek kulüp, yüzde 11,7’lik yükselişle Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#borsa istanbul
#hisse fiyatı
#Fenerbahçe
#Spor Kulüpleri
#Spor Endeksi
#Spor Kulüpleri
#Spor Endeksi
#Aktüel
