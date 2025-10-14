Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında spor endeksi yüzde 21,4 oranında geriledi.

Kulüplerin yaşadığı mali sorunlar, zayıf finansal tablolar hisse fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

BORSADA HANGİ TAKIM HİSSESİ KAZANÇ SAĞLADI?

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olduğu belirlendi.

Sponsor anlaşmaları hisselerin değer artışında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip bu dönemde teknik direktör değişikliğine gitti.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerdeki artış dikkat çekti.

Bu süreçte;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği’nin hisseleri yüzde 42,8,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 39,9,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları’nın hisseleri yüzde 6,6 oranında azaldı.

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performansları incelendiğinde yatırımcısına

Galatasaray yüzde 15,1,

Fenerbahçe yüzde 14,4,

Beşiktaş yüzde 8,3 ve

Trabzonspor yüzde 3,2 zarar ettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray, eylül ayını 19 milyar 35 milyon liralık piyasa değeriyle tamamladı.