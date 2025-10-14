Borsada hangi takım hissesi kazandırdı? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Kategoriler
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında spor endeksi yüzde 21,4 oranında geriledi.
Kulüplerin yaşadığı mali sorunlar, zayıf finansal tablolar hisse fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olduğu belirlendi.
Sponsor anlaşmaları hisselerin değer artışında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip bu dönemde teknik direktör değişikliğine gitti.
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerdeki artış dikkat çekti.
Bu süreçte;
Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray, eylül ayını 19 milyar 35 milyon liralık piyasa değeriyle tamamladı.