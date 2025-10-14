Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclisi feshetti. Son olarak ise Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT, yönetime el koydu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
17:41
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
17:41

’da Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk etmesiyle yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Rajoelina yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclisi feshettiğini belirtti. Hükümet karşıtı göstericiler, başkent Antananarivo sokaklarına geri dönerek Devlet Başkanı Rajoelina'nın istifasını talep etti.

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

KAÇAN CUMHURBAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ulusal Meclis'teki milletvekilleri ise "görevi terk ettiği" gerekçesiyle Devlet Başkanı Rajoelina hakkında azil süreci başlattı. Yapılan oylama sonucu Devlet Başkanı Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verildi. Rajoelina'nın partisi IRMAR milletvekilleri de Rajoelina'nın görevden alınması yönünde oy kullandı.

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

ORDU YÖNETİME EL KOYDU

Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT tarafından yapılan açıklamada ise yönetime el koyulduğu duyuruldu. CAPSAT lideri Albay Michael Randrianirina ulusal radyoda yaptığı açıklamada, "İktidarı ele geçirdik" ifadelerini kullandı. Albay Randrianirina, ordunun Ulusal Meclis hariç tüm kurumları feshettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

FRANSIZ ASKERİ UÇAĞIYLA KAÇTI

51 yaşındaki Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina dün sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Askeri bir kaynak ve yabancı bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada, Rajoelina'nın pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeden ayrıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

CASAT PROTESTOCULARA DESTEK VERMİŞTİ

Madagaskar’da eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başlamış, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal almıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti. 2009’daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas’ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı’nı görevden alarak yerine Jean Andre Ndremanjary’ı getirmişti.

